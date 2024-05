Tavares renueva con el Madrid por cinco temporadas

El pívot Walter Tavares continuará defendiendo la camiseta del Real Madrid las próximas cinco temporadas, según avanzaron este martes 'As' y 'Encestando.com'.

El conjunto blanco, una vez finalizada la Euroliga con el subcampeonato, y aún con el play-off de Liga Endesa pendiente, se ha puesto manos a la obra en las oficinas para cerrar algunos de los asuntos abiertos, como era el caso de la continuidad del jugador caboverdiano.

Según las primeras informaciones, Tavares ha firmado una amplia extensión con el club blanco, lo que a sus 32 años implica que prácticamente finalice su carrera deportiva en el club madrileño. La renovación vendría ligada a un importante contrato de cuatro millones de euros brutos por temporada.

Se pone así punto final a una larga negociación para cumplir el deseo del jugador de continuar en el equipo. "Llevo casi un año negociando mi contrato y siempre he pensado en lo mismo, en luchar por quedarme aquí lo primero. Y si no funciona, no funciona; no será para mi el ganarme ese contrato y quedarme aquí; la vida continua. Voy a luchar hasta el último partido para poder quedarme aquí", explicaba Tavares antes de la Final Four de la Euroliga. Apenas unos días después, su continuidad está hecha y a más largo plazo del que cabría esperar: hasta 2029.