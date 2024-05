Sloukas, el gran 'verdugo' blanco en Europa

Se las prometían muy felices los jugadores del Real Madrid en los compases iniciales de la gran final de la Euroliga. El club blanco dominó a Panathinaikos en un primer cuarto que acabó por 35-25 y que recordó por momentos a la exhibición anotadora conseguida dos días antes contra Olympiacos en 'semis'. El destino acabó llevando a los de Chus Mateo hacia el camino de la amargura.

El conjunto de Atenas supo reponerse al acierto exterior del Madrid en la primera mitad. Hezonja y Dzanan Musa empezaban enchufados desde fuera del arco y Campazzo conseguía encontrar a Poirer en el pick and roll. Parecía otra noche gloriosa para el club blanco, decidido a levantar su duodécima Euroliga al cielo de Berlín. Hasta que apareció un tal Kostas Sloukas, que algo de baloncesto sabe para protagonizar un 'show' a la altura de los mejores.

KOSTAS, VERDUGO DEL MADRID

Kostas Sloukas firmó un partido de ensueño en la final ante Real Madrid. El griego lanzó por los aires los esquemas de Chus Mateo, que no supo pararle los pies al mejor jugador en cancha. No falló ningún tiro de campo y acabó yéndose hasta los 24 puntos, con un 4/4 en triples y un 8/9 en tiros libres, además de repartir 3 asistencias. Como no podía ser de otra manera, Sloukas acabó levantando su 4o cetro europeo (dos con Olympiacos y otro con Fenerbahce) y su primer MVP de la final. Ya es el cuarto mayor anotador de la historia en las Final Four, con 191 puntos. Un triple suyo a falta de 5 minutos para el pitido final fue el primer clavo en el ataúd merengue.

El proyecto de este 'renacido' Panathinaikos cuenta con grandes nombres. Los fichajes de Mathias Lessort en verano y Kendrick Nunn a principio de temporada blindaron de talento el nuevo equipo de Ergin Ataman, que venía de ser doble campeón de Euroliga con Efes, pero la experiencia de Sloukas en los grandes escenarios acabó siendo la clave final del éxito. Al nacido en Salonika no le tembló el pulso en ningún momento ante Real Madrid. Cogió las riendas cuando las cosas pintaban mal y prácticamente él solo tumbó a un monstruo de cuatro cabezas.

"No tengo palabras para él, se ha puesto el equipo en sus espaldas" dijo Luca Vildoza en el post partido, unas palabras que Ataman respaldó en rueda de prensa: "Os dije que iba a ser el MVP". Recordemos que Panathinaikos finalizó penúltimo el pasado curso en Euroliga y parecía una utopía volver a gobernar la mayor competición en tan solo un año.

UN GANADOR NATO

Kostas recibió muchas críticas el pasado verano cuando decidió cambiar el rojo de Atenas por el verde. Su decisión de fichar por Panathinaikos desde Olympiacos dejó a todo el baloncesto europeo sin palabras, y es que recordemos que los del Pireo, en 2023, estuvieron a segundos de ganar la Euroliga con Sloukas como gran estrella junto a Vezenkov. Un tiro de Sergio Llull en el último instante lo arruinó todo y el veterano jugador decidió unirse al acérrimo rival, el macroproyecto de Dimitris Giannakopoulos, presidente de los 'tréboles' que sacó la cartera a pasear y se trajo hasta 12 jugadores al OAKA. Muchos criticaron su movimiento, decían que la había fastidiado y que sería incapaz de darle un giro de 180 grados al equipo a sus 34 primaveras. Se equivocaban.

Sloukas en 2023 defendiendo los colores de Olympiacos / TOLGA BOZOGLU

Sloukas, junto a Kendrick Nunn, ha conformado una de las parejas más divertidas que hayamos visto en los últimos tiempos. Se parecen como la noche y el día, pero se complementan a las mil maravillas. El Yin y el Yan perfecto. El estadounidense, con ofertas para volver a la NBA encima de la mesa, ya ha renovado su contrato con el 'PAO'. El griego es, junto a Sarunas Jasikevicius, el único jugador de la historia en ser campeón de la Euroliga con tres equipos. Ambos lo han conseguido con Panathinaikos.