Tavares y su aviso sobre el futuro: "Llevo casi un año negociando..."

Walter Tavares, pívot del Real Madrid de baloncesto, mostró su deseo de continuar en el club tras la conclusión de la presente temporada y aseguró que va a luchar "hasta el último partido" para hacer méritos que ayuden a que eso se dé.

"Llevo casi un año negociando mi contrato y siempre he pensado en lo mismo, en luchar por quedarme aquí lo primero. Y si no funciona, no funciona; no será para mi el ganarme ese contrato y quedarme aquí; la vida continua. Voy a luchar hasta el último partido para poder quedarme aquí", señaló en el día de atención a medios previo a la Final a Cuatro de la Euroliga.

Otro cuya continuidad no está asegurada es la de su compañero de puesto Vincent Poirier: "Ojalá no se vaya porque nos compaginamos muy bien. Es un tío increíble, muy cercano y siempre está dispuesto ayudar en lo que sea. Ojalá que se quede con nosotros y así podamos llegar los dos a final de temporada con mucha energía y muchas ganas de ayudar al equipo. A final de temporada cada uno tiene que decidir dónde quiere ir y dónde quiere estar, pero ojalá que sea con nosotros".

"Cuando él juega bien yo soy el más feliz del mundo. Yo tengo que entender que si algún partido no es para mí, es para él. Cuando es para mi, él está animándome igual que yo le animo a él cuando tiene un buen día. Nos hemos compaginado muy bien y es el mejor compañero de cinco que he tenido porque no tenemos ego el uno con el otro, si él está bien es su día y si es al revés es el mío", añadió.

Sobre el momento de forma en el que se encuentra, comentó: "Cuando empecé la temporada pasaron cosas como la neumonía y me ha costado un poco arrancar. Al ser tan grande, me cuesta mucho coger ritmo y ser quien era, pero la motivación está ahí y creo que llegado el momento más importante de la temporada lo estoy consiguiendo. Estoy en un buen momento ahora, me siento cómodo, todo lo que quiero hacer lo puedo hacer".

El Real Madrid, vigente campeón, se medirá en semifinales al Olympiacos griego, el conjunto al que le ganó el duelo por el título el pasado curso: "El año pasado nadie daba un duro de que podíamos ganar y remontar los partidos de playoff y los partidos que jugamos en Belgrado nos dieron un plus, confianza y saber sufrir"

"El partido ante el Olympiacos fue de pocos puntos y llevar al mejor equipo del año pasado hasta el final y poder ganarles con el tiro que metimos fue muy gratificante. Este año es al revés, hemos hecho una temporada parecida a la que hicieron ellos pero al final da igual, quien llegue mejor se llevará el título", declaró.

Tavares asume que la batalla en la pintura con los hombres altos del rival puede ser determinante: "Ellos tienen también gente muy grande que prácticamente juega como nosotros. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para que salgamos ganadores otra vez. La gente dice que somos la mejor pareja de hombres altos pero en cada partido tenemos que demostrarlo. Intentaremos hacerlo otra vez en Berlín".

"Yo creo que sí, que el sentimiento de revancha gana partidos. A nosotros el año que perdimos contra el Anadolu Efes de uno la final nos dio muchas ganas, rabia y motivación para llegar a la Final a Cuatro y ganar el año pasado. Ellos también tendrán el mismo sentimiento de revancha, de querer hacerlo bien y de querer cuidar los detalles", agregó.

Asimismo, se refirió a cómo ve a su entrenador y al club: "Yo creo que el primer año de todos los entrenadores y trabajadores cuesta mucho coger ritmo, aprender las cosas, que salga todo a la primera es difícil. Él ha hecho todo lo posible para que lleguemos a la Final Four muy bien. Este año está más calmado porque sabe lo que tiene que hacer, se ha visto durante todo el año, y tiene mucha más confianza y tranquilidad".

"Yo creo que este club tiene es un ADN ya hecho. El Real Madrid siempre está ahí, luchará hasta el final. No sé si es suerte, si es el club o si es el ambiente. Siempre sabe sufrir, sabe cuándo hay que atacar y cuando no. No sé explicar por qué, pero siempre da la cara", completó.