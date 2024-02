Otro tirón de orejas de Carlo Ancelotti a Arda Güler

Arda Güler no le acaba de entrar por el ojo a Carlo Ancelotti. El italiano lo señaló por segunda vez tras el agónico triunfo contra el Sevilla, en un síntoma de que no le gusta la actitud del turco, que no acaba de tener oportunidades para demostrar que tiene fútbol que aportar al equipo. El técnico sigue sin darle minutos y, por sus palabras, seguirá sin darle oportunidades.

Ancelotti puso a calentar a Güler con 0-0 en el marcador y un paisaje desesperante ante la falta de pegada del equipo. El turco tuvo varias opciones de entrar, pero el italiano lo retrasó tras un saque de banda y, después, cuando iban a sacar un córner. Preguntado si había hablado con él al no ser la primera vez que ocurre y que en una de ellas provocó la furia del jugador, que se quitó el peto para tirarlo al suelo, el técnico le mandó un mensaje a modo de tirón de orejas.

EL ITALIANO RETADOR CON EL TURCO

“¿Si tengo previsto hablar con él? ¿De qué?”, comenzó retador e incómodo el italiano antes de responder a por qué sigue sin tener minutos por una u otra razón: “Tenía un pensamiento antes del gol de Modric, y otro después. Tenía en la banda a un jugador más defensivo para sustituir a Brahim que era Ceballos. No es tan complicado. No tengo que dar explicaciones de nada. Creo que lo entiende muy bien y si no lo entiende no pasa nada”.

Güler juega poco en el Madrid / Efe

La explicación es convincente, pero hay maneras y maneras de señalar a un jugador, algo que evita con otros como con Modric, que en situaciones parecidas se muestra más empático con palabras como que le “duele” que no juegue. Con el turco es reincidente. No es la primera vez que le manda un mensaje entre líneas y sin ningún tipo de paños calientes.

FUTURO EN EL AIRE

La situación del turco en el Real Madrid es complicada con el italiano al mando. Juega poco o nada, y todo por llegar tarde al equipo por culpa de las lesiones. Desde primeros de año está en condiciones de jugar, pero Ancelotti no le da entrada y poco se sabe de los motivos, aunque hace dos semanas le mandó un recado contundente que aclaraba por qué no cuenta con él: “Lo que debe hacer es luchar, competir con los compañeros que hay, nada más”.

Güler, habitual del banquillo blanco / Efe

El futuro de Güler en el Real Madrid se ha complicado. La esperada llegada de Mbappé y Endrick limitará todavía más sus opciones de jugar, aunque la más que posible salida de Modric le dejaría un hueco para seguir en el equipo. Pero tiene que convencer a Ancelotti de que está preparado para aprovechar su oportunidad sobre el campo y no con desidia o gestos desairados. Su continuidad va a depender del informe del italiano o el deseo del jugador, un distanciamiento que siguen de cerca muchos equipos para conseguir su cesión a final de temporada, porque el Madrid no observa un traspaso salvo que el jugador lo pida como hizo Odegaard en su momento.