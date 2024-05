Xavi: "A mí tampoco me gustaba que me cambiaran"

Xavi Hernández se mostró satisfecho tras ver cómo su equipo jugó con la intensidad necesaria para superar a la Real Sociedad en Montjuïc. Se trataba de un partido extraño, colocado en lunes, alejado de la jornada en fin de semana, pero importante para los blaugrana, que necesitaban ganar para recuperar la segunda posición después de ver cómo el Girona empataba en Vitoria en el último instante el pasado viernes.

El técnico egarense empezó elogiando a Imano Alguacil, al que admira: "Siempre nos lo pone muy difícil, tiene mucho mérito, me parece un entrenador fantástico, no esperábamos la línea de cinco". Por ello Xavi se mostró satisfecho por una "una victoria muy importante que nos permite recuperar la segunda posición. Estamos contentos porque creo que hemos hecho un buen partido en general". Sobre el penalti que sentenció el partido no escondió que "me ha sorprendido que luego pitara penalti. Yo me quejaba de la de Fermín, pero el VAR tiene estas cosas, no esperaba que lo pitaran en ese momento".

El enfado de Lewandowski

Xavi argumentó el cambio del delantero polaco explicando que "necesitábamos presionar alto otra vez, que la Real no saliera de su campo. Y tenemos a Ferran y Fermín. Presionábamos por dentro y necesitábamos fuelle". Además, "también hay partido el jueves y el domingo, es un esfuerzo muy grande". Pese a todo, entiende que "Robert ha hecho un trabajo muy bueno y entiendo el enfado, a mí tampoco me gustaba que me cambiaran".