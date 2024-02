"No he visto el gol y no sé si lo veré"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, no quiso “lamentar nada” de la derrota por 1-0 en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid ya que compitieron en todo momento para llevarse un resultado positivo. “Necesitas siempre una pizca de suerte. No tenemos que lamentar nada, hemos competido”, comentó en rueda de prensa.

“Sabíamos que el Real Madrid nos iba a exigir muchísimo. Hemos estado todo el tiempo en el partido. Su amenaza de jugadas verticales ha existido en todo momento. Mientras hemos tenido piernas hemos sido capaces de defender bien, hemos tenido ocasiones claras contra el portero… hemos tenido nuestro momento. Cuando llega su gol, estábamos confiados y decididos y esperábamos que el resultado pudiera ser positivo. Pero desde el banquillo sale un gran jugador que dispara así desde 30 metros… son cosas incontrolables”, añadió el técnico. “Eso cuenta mucho. Nosotros le ponemos mucha fe a los cambios. Y en el caso del Real Madrid, son muy decisivos”, completó.

Un Quique Sánchez Flores que confió en que, a pesar de la derrota, van a poder sacar conclusiones positivas. “El nivel de exposición contra el Real Madrid es altísimo. Estaba el objetivo de no salir malherido contra un rival de tanta exigencia en un estadio que impone tanto. Ahora estamos en ese momento y todo lo que sea competir lo damos por bueno. Queremos sacar resultados positivos, pero sacaremos lecturas positivas”, declaró.

“Tenemos que ser realistas. La realidad de esta temporada es la que es. Estamos a seis de una posición en la que no queremos estar, pero tenemos que tener mentalidad de club grande o de escudería de F1. Se trata de defender puestos, atrapar a alguno que tenemos delante y, partido a partido, generar confianza para trabajar como estamos haciendo. Hace falta mucha humildad para remangarse y para asumir que esta es nuestra situación. Además, estar alertas para que el compromiso no deje de existir en todo momento”, dijo.

A pesar de no querer lamentar nada, sí que apuntó a que hubo dos jugadas que pudieron haber cambiado el signo del partido. “Hay campos en los que es relativamente difícil llegar a la portería. Y el Real Madrid te lleva hacia atrás, cuando sales estás lejos y tienes búfalos haciendo marca que apenas te dejan girar. Hemos conseguido girarse en dos jugadas, ocasiones muy claras que podrían haber cambiado el partido”, apuntó.

Jugadas polémicas

Por otro lado, el técnico del Sevilla, analizó las dos jugadas polémicas del partido. La primera, el gol anulado a Lucas Vázquez por falta previa de Nacho sobre En-Nesyri. “Desde el primer momento, los compañeros han visto la falta. Si es dentro del área es penalti, y si es fuera, es falta. En esa, el banquillo tenía confianza en que iban a pitar falta”, comentó.

Y también se pronunció sobre la segunda, la del gol de Luka Modric, en la que el propio Jesús Navas pidió fuera de juego posicional de Rüdiger antes de que le cayera el balón en la frontal al croata. “No lo he visto y no sé si la veré. Es una situación en la que hay un despeje, una jugada rápida, Modric la coloca bien… no sé si molesta o no, son interpretables 100%, imagino, y por tanto no hay nada que decir”, valoró.

Además, destacó el homenaje de la afición del Real Madrid a Sergio Ramos en su vuelta al Santiago Bernabéu. “En cuanto a Sergio, el madridismo no defrauda, se acuerda de su leyenda, está agradecido. esperábamos que recibiera cariño y es lo lógico, lo normal y lo que deseábamos todos”, declaró. EFE

