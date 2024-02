Un ex árbitro sobre el Real Madrid - Sevilla: "¿Podría el Sevilla pedir la repetición...?"

El ex árbitro de Primera División Xavier Estrada Fernàndez abrió un nuevo debate sobre los arbitrajes al Real Madrid, en esta ocasión en torno al partido entre el Real Madrid y el Sevilla de la Jornada 26 de La Liga ganado de forma agónica por el conjunto madridista con un gol de Luka Modric. Estrada publicó un tuit en su cuenta en 'X' (antiguo Twitter) en la que se planteaba la repetición del partido.

El mensaje de Estrada Fernàndez no tiene desperdicio, pues da cuenta de un detalle que, en su opinión, abre la vía a una reclamación del conjunto andaluz. Una propuesta que llega después de que el Sevilla emitiera su mensaje en el que elevaba su denuncia al Comité por lo que considera campañas de presión contra el estamento arbitral por parte del canal 'Real Madrid TV'.

"Bueno, ya tenemos nueva polémica", arranca el tuit del ex colegiado: "¿Podría el Sevilla FC reclamar la repetición de los minutos donde actuó el árbitro de Primera RFEF, que aun permitiéndolo el reglamento federativo y haciéndolo el árbitro muy bien, no está certificado para arbitrar partidos con el Sistema VAR?". Para Estrada Fernàndez, Fernández Buergo no estaría autorizado para dirigir partidos con el sistema VAR.

Resumen, goles y highlights del Real Madrid 1 - 0 Sevilla de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

Lo que dice el artículo 189 del reglamento

En el mensaje que Estrada Fernàndez dirigía, además de al Sevilla y al Real Madrid, a las máximas autoridades sobre la reglamentación arbitral, la International Board (IFAB), incluía un fragmento clave del reglamento de la RFEF, el artículo 189 referido equipos a los arbitrales en competiciones profesionales: "Tratándose de partidos en que intervengan clubs de Primera y Segunda División masculina el equipo arbitral estará compuesto, además de por el/la árbitro principal y sus dos árbitros asistentes con licencia profesional de dicha categoría, por un cuarto/a colegiado/a designado entre los/las que integran la plantilla de Primera Federación o aquellos árbitros con licencia profesional femenina seleccionadas dentro del Programa Élite de Excelencia Arbitral Femenina que no residan, siempre que ello fuera posible, en la provincia de alguno de los equipos contendientes".

Hay que recordar que La Liga informó igualmente que si prospera la denuncia del Sevilla contra Real Madrid TV, se sumará a la causa.