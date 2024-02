Palo a Tchouaméni: "Me parece el jugador más intrascendente del Real Madrid"

La victoria por la mínima del Real Madrid contra el Sevilla tuvo un claro protagonista: Luka Modric. El croata anotó el único gol del encuentro en los minutos finales la semana en la que más se había especulado sobre su continuidad o no en el club blanco. La gran actuación del Balón de Oro en el 2018 contrató con el mal partido que hizo su compañero en el centro del campo Aurélien Tchouaméni, algo que no pasó desapercibido para Álvaro Benito, actual comentarista de Movistar Plus y ex jugador blanco.

"Tchouaméni merece más banquillo que Modric" afirmó Benito en el post partido del Real Madrid - Sevilla en defensa de los pocos minutos que está teniendo el croata esta temporada. Las malas actuaciones del mediocampista francés en los últimos encuentros eran más o menos excusables al estar jugando de central, pero ayer según el comentarista "volvió a jugar en su posición y me parece el jugador más intrascendente del Real Madrid".

"Tras dos temporadas en el club, todavía no me atrevo a decir cuáles son sus virtudes. Tengo que ser exigente con un jugador titular del Madrid". Y es que en las últimas semanas el francés está siendo el jugador más criticado por la afición madridista. Tchouaméni está siendo titular indiscutible para Carlo Ancelotti, con 21 titularidades parece no estar cumpliendo las expectativas que se generaron tras su traspaso.

Aurélien Tchouaméni se convirtió en el sexto fichaje más caro de la historia del club blanco cuando llegó a Chamartín en el año 2022 por 80 millones de euros tras destacar con 22 años en el Mónaco. Ahora con 24, el centrocampista francés no está viviendo su mejor momento de su carrera y se está viendo superado por Camavinga, Valverde, Kroos y Modric, por lo que su puesto en el 11 titular de Ancelotti está cada vez más en duda.