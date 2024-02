Más dudas con Arda Güler

No está siendo una buena temporada para Arda Güler la de su estreno en el Real Madrid. El joven jugador turco, que enlazó una lesión de menisco con otra muscular en la primera parte del curso, está disponible para Carlo Ancelotti desde principios de año, pero solo ha jugado 76 minutos repartidos en tres partidos.

En Turquía, están preocupados con su poca participación en el equipo y Lucas Podolski, jugador con mucha experiencia en el fútbol europeo, cree que su fichaje pudo ser precipitado. "Todo el mundo sabe que Arda Güler es un gran talento. Veremos en el futuro si la idea de irse al Real Madrid fue buena o no. Quizás su fichaje por el Real Madrid se produjo demasiado rápido. No estará constantemente en el once los próximos meses. No es fácil venir del Fenerbahçe y encontrar un sitio en el Real Madrid. Por supuesto, el Fenerbahçe es grande, pero el Real Madrid está en otro nivel", ha dicho a la publicación Fanatik.

El exjugador, entre otros equipos, de Bayern Múnich, Inter, Arsenal y Galatasaray, cree que una posible solución para Arda Güler sería salir cedido la próxima temporada en busca de minutos, algo que también parece que se han planteado en el Real Madrid. "Cuando eres joven, jugar es lo más importante. Si lo miramos hoy, la marcha de Arda al Real Madrid no parece ir en buena dirección. Por ejemplo, Musiala del Bayern, está en el campo desde muy joven en todos los partidos; crecer, aprender, equivocarse... Cuando estás constantemente en el banquillo, pierdes la motivación. Podría tener sentido prestarle a otro equipo", sentencia el exinternacional alemán.