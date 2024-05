Esta pareja de 'La isla de las tentaciones' rompe su relación, y a él le pillan con una conocida tentadora

'La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

El reality show ha tenido un gran éxito de audiencia en España desde su estreno en enero de 2020. A pesar de que muchos espectadores se han quejado del programa por promover las infidelidades, otros muchos se han convertido en una audiencia fiel.

Manuel Villena y Lydia Pérez participaron en la sexta edición del programa, y se había convertido en una de las favoritas. A pesar de las imágenes que vieron, y los momentos de tensión que vivieron, ambos confiaron en su amor y consiguieron crear un dúo muy sólido y estable.

Sin embargo, 'La Cuernis' ha filtrado que la pareja ha roto su relación tras cinco años juntos. Ya no se siguen en Instagram y Manuel ha sido cazado con una extentadora de la misma edición: Yaiza, que hizo caer en la tentación a Álex.

"Este es de los salseos que más me ha costado subir... Esta semana, han roto Lydia y Manuel, y él ayer se lió y pasó la noche con Yaiza, tentadora de Álex en 'La isla de las tentaciones 6' (...) Cortaron por algo similar fijo, ya que no es la primera vez que me dicen que Manu les escribe a chicas a modo tonteo y tal, estando con ella".