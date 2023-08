Rodrygo: "Lo tenía prácticamente hecho con el Barça"

El brasileño reconoce en una entrevista a 'Globo' que la propuesta del Madrid llegó en el último instante "Mi padre se enfadó conmigo y me dijo '¿me estás tomando el pelo? Vas a jugar con Messi y quieres que me espere ¿Bromeas?'"

Rodrygo estuvo muy cerca de jugar en el Barça. En el propio club azulgrana estaban seguros de su fichaje y solo faltaba el sí del jugador. El propio futbolista ha recordado las horas previas a su llegada al Madrid y cómo tuvo que escoger entre los dos grandes de LaLiga.

Lo ha hecho en una entrevista a 'Globo', donde reconoce que fue él quien decantó la balanza al Madrid. "Prácticamente estaba hecho con el Barcelona, solo faltaba fichar, y le pregunté a mi padre: '¿Nada del Real Madrid?'", empieza diciendo.

"Mi padre se enfadó conmigo: '¿Me estás tomando el pelo?', me dijo. Tenemos una oferta del Barcelona encima de la mesa, vas a jugar con Messi y quieres que me espere. ¿Bromeas?”. Fue y esperó, porque el Barcelona también tenía un problema con el Santos y no podía fichar”.

El brasileño explica cómo ese fin de semana tuvo una gran actuación y fue entonces cuando el Madrid ya fue con todo. "Marqué tres goles, di una asistencia, ganamos 5-2, y durante el partido el Real Madrid llamó a mi padre y ni siquiera tuvo que hacer la propuesta. Solo me preguntaron si quería ir y mi papá ya sabía mi respuesta", recuerda.

"Al día siguiente, estaba fuera, jugando videojuegos, estaba con mi madre y mi padre se fue por la mañana sin decir nada. Al final de la tarde, volvió, se cruzó conmigo y con mi madre en la mesa sin hablar con nadie. Fue directo a mi habitación y había una camiseta del Real Madrid y una camiseta del Barcelona. Cogió amabs camisetas, me las tiró encima y me dijo: 'Ahora, tú eliges'. Ni me lo pensé, era el Real Madrid", dijo.