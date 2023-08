El Real Madrid lo tiene claro: Mbappé, libre o nada

Lleva seis años intentando ficharlo, pero acumula frustraciones por los bandazos de un jugador que flirtea con los blancos para elevar su caché Si lo que quiere Mbappé es sacarles el dinero para quedar bien con el PSG, el Madrid se centraría en invertirlo en fichar a un goleador

El Real Madrid se mantiene expectante ante la nueva maniobra de Kylian Mbappé. El jugador francés puede cambiar su estrategia y renovar por el Paris Saint Germain para incluir una cláusula de salida en el verano del 2014 (en Francia las cláusulas son ilegales) y compensar la gran inversión hecha por el club parisino por mantenerlo todos estos años.

De ser así, el club blanco se piensa si dar por cerrado el culebrón de una vez por todas y olvidarse de él e invertir el dinero en el fichaje de un delantero centro goleador, con prioridad por Haaland. Sobre todo, porque el PSG podría recurrir a la ilegalidad de las cláusulas de salida y forzar al jugador a cumplir lo que firme.

En el Real Madrid ven poco probable que renueve, pero no esconden que están hartos de los constantes bandazos del delantero francés y valora olvidarse de él si firma un nuevo contrato con el PSG. Lleva seis años intentando ficharlo, pero en todo este tiempo él y su madre han jugado con los blancos desde el primer día y lo que ha conseguido es elevar su caché para llenarse los bolsillos con los petrodólares catarís. En el Madrid mantienen la convicción de que la idea del jugador es no renovar, pese a que el PSG no contempla la opción de que se vaya gratis. Por el contrario, los blancos solo apostarán por su fichaje si queda libre en 2024.

NEGOCIACIONES EN EL AIRE

El futuro del delantero francés está en el aire. En el Madrid siguen muy atentos sobre una situación complicada. Se dice que no renovará a cambio de perdonar la prima de fidelidad que tiene pendiente y así salir libre el próximo verano. Pero todo está por ver. El Madrid podría asumir esa prima y haría otra concesión: romper su escala salarial para hacerse con sus servicios. Es el único sacrificio que está dispuesto hacer por tenerlo en sus filas, en una plantilla repleta de jugadores jóvenes con un presente esplendoroso.

Al Madrid no le ha servido de nada intentar su fichaje e interesarse por su situación. Lo único que ha conseguido es ser el centro de las iras del PSG. Ha sufrido constantes ataques de la entidad parisina, incluido el silencio a sus dos ofertas económicas del año pasado. Repetidas humillaciones que no olvidan y si lo que pretende Mbappé es sacarle el dinero para quedar bien con el PSG, se puede encontrar con la puerta cerrada para siempre. Porque en el Madrid ya no se creen que su sueño es defender su camiseta después de los constantes quiebros que ha hecho en todos estos años para quedarse en París y elevar su cuenta corriente.

A esto se suma la indignación del madridismo, hartos de tanto culebrón provocados por un futbolista con el que soñó ver vestido de blanco cuando apenas tenía 18 años y que va camino de cumplir los 25. Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Valverde, Militao, Camavinga, Tchouameni… todos quisieron jugar en el Real Madrid antes de cumplir los 20, demostrando que sí tenían el sueño de defender su camiseta. El único sueño de Mbappé es el dinero y el Madrid no está dispuesto a fichar a un jugador que antepone sus intereses económicos a los del club, siempre por encima de los jugadores.