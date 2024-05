Guardiola: "No ganaremos la Premier si no vencemos al Tottenham"

Llega el momento de la verdad para el Manchester City. La victoria del Arsenal en Old Trafford confirmó que los de Arteta no darán tregua a los de Guardiola hasta el último suspiro de la Premier League. El partido clave para los de Pep puede ser, precisamente, contra el rival histórico de los 'gunners': el Tottenham.

"Solo tenemos una opción: ganar el partido. Viajamos para eso", afirmó Guardiola en la rueda de prensa previa al encuentro. "Si no ganamos al Tottenham, no ganaremos la Premier League", sentenció de manera rotunda el técnico, que no confía en que el Arsenal pueda pinchar en la última jornada ante el Everton.

"Sabemos lo que nos estamos jugando. Necesitamos la tensión y concentración adecuadas. Si juegas estos partidos relajado, es un gran problema", advirtió Pep. "Tengo la sensación de que ganar al Arsenal a día de hoy es muy difícil, porque han hecho muchísimas cosas buenas en todos los aspectos", concluyó.

Grealish y Ake, recuperados

Guardiola también actualizó el estado de Jack Grealish y Nathan Ake. "Jack se ha recuperado de su enfermedad. Nathan estuvo mucho mejor ayer. Ahora entrenaremos y veremos si puede entrenar bien. No es grave, pero solo han pasado dos días del último partido...", explicó el entrenador 'citizen'.