Bryan Zaragoza ve la luz al final del túnel

Bryan Zaragoza estaba viviendo un auténtico calvario tras su fichaje por el Bayern de Múnich. Después de abandonar el Granada, recaló en el conjunto bávaro convirtiéndose en uno de los fichajes más destacados del mercado de invierno. Tras meses a las órdenes de Tuchel, el malagueño no ha contado con protagonismo... Hasta ahora.

El reto de Zaragoza no era fácil. Sabedor de las múltiples estrellas que tiene en sus filas el Bayern, el ex del Granada confiaba en convencer a Tuchel de que era un jugador válido para la segunda mitad de la temporada. Pero desde su llegada, el jugador no terminó de aclimatarse y no pudo disfrutar de los minutos que él confiaba que podía tener.

Tras la eliminación europea ante el Real Madrid, el Bayern de Múnich recuperó las buenas sensaciones en Bundesliga ante el Wolfsburgo. El equipo bávaro, que contó con múltiples bajas, logró los tres puntos con goles de Zvonarek y Goretzka.

Uno de los protagonistas del encuentro fue Bryan Zaragoza. El ex del Granada, tras meses en el ostracismo, vio la luz al final del túnel por primera vez desde que recaló en Alemania. Se trata de la sexta participación del extremo con el Bayern y de su primera titularidad. Tras no jugarse nada y con las bajas que padecían los de Múnich, Tuchel apostó, por primera vez en esta temporada, en que el malagueño saltara de inicio al encuentro.

Recordó al Bryan Zaragoza del Granada

Zaragoza volvió a parecerse aquel que sorprendió a propios y extraños durante la primera vuelta con el Granada. Aquel jugador atrevido, sin miedo, con regate y que logra 'eliminar' rivales de manera constante. El extremo demostró que, con confianza, podría haberle sido útil a Tuchel durante la segunda fase de la temporada.

Además de buenas acciones y generar peligro, estuvo a punto de anotar gol. El malagueño vio puerta, pero su tanto fue anulado por fuera de juego por posición ilegal de su compañero Thomas Müller. El propio delantero comentó la jugada de gol y pidió disculpas a Bryan: "Fue como una pequeña puñalada en el corazón que el tercer gol no valiera. Tuve un momento de tristeza", reconoció.

El propio Müller fue preguntado por el buen encuentro que disputó Zaragoza y afirmó que a él no le sorprendió: "Bryan tuvo algunas acciones buenas. Para quien no le conozca, es el Señor Zaragoza. El pequeño torbellino de la banda izquierda", explicó.