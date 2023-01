Fin a la temporada para Tom Brady: ¿Qué futuro le espera?

La derrota ante Cowboys en la Wild Card abre las puertas de Brady sobre una más que posible salida de Tampa Bay El quarterback será agente libre en la próxima offseason, y hay muchas franquicias deseando ofrecerle un contrato

El tiempo de Tom Brady en los Tampa Bay Buccaneers parece haber llegado a su fin. Tras la contundente derrota por 31 - 14 ante Dallas Cowboys en la ronda de Wild Card, se le abren un sinfín de posibilidades al veterano quarterback, que podría tener en mente un cambio de aires para la próxima temporada.

La vigesimotercera campaña de Tom Brady en la NFL, el mejor jugador de todos los tiempos, no ha acabado de la mejor manera. Los de Tampa ofrecieron una pobre imagen en el partido más importante del año, y las sensaciones apuntan a que no veremos más al quarterback en la que ha sido su franquicia las pasadas tres temporadas.

"Este momento simplemente se siente como el final de la temporada, por hoy sólo quiero irme a casa y dormir bien esta noche; quiero agradecerles a todos por este año. Voy a tomarme esto un día a la vez", afirmó en conferencia de prensa posterior al duelo de playoffs ante Dallas.

A sus 45 años, el mariscal de campo no ha disputado un mal año en cuanto a números, y ha acabado tercero en yardas aéreas (4694) y noveno en touchdowns (25), pero ahora sí que parece que su etapa en Buccaneers ha llegado a su fin, equipo con el que se coronó campeón en 2021 tras más de 20 campañas en New England Patriots.

Brady se retiró al fin del curso pasado, pero tan solo un mes y medio después anunció que volvía a jugar de la mano de Tampa por un año más. El siete veces campeón de la Superbowl será agente libre en la próxima offseason, y su futuro está más en el aire que nunca.

Algunos expertos afirman que 'The GOAT' buscará otro nuevo proyecto en el que pueda competir por todo mientras que otros auguran un posible segundo y definitivo retiro para el ex de Michigan.

En la rueda de prensa, Brady dejó caer un mensaje que sonaba a despedida: "Realmente aprecio todo su esfuerzo, sé que fue difícil para todos, incluso para nosotros los jugadores. Todos trabajamos duro para llegar hasta aquí; a todos los que miran, a los aficionados estoy muy agradecido por el apoyo de todos", concluyó.

Su tono es de adiós en la franquicia, pero no de la NFL. Tom Brady es el mayor competidor de todos los tiempos y sabe de sobras que aun le queda gasolina en el tanque para un último intento de alzarse con el trofeo Lombardi por octava vez en su carrera.

Hay ciertos equipos necesitados de un líder que apostarán todo para convertir a Brady en su quarterback titular para la campaña 2023/2024.

