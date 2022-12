49ers, la mejor defensa de toda la NFL

Los San Francisco 49ers cuentan con la mejor unidad defensiva de toda la liga, una parcela repleta de talento en cada una de sus líneas La franquicia de la Bahía ocupa la primera plaza de la NFC Oeste con un balance positivo de 11-4

La NFL ha sido una competición tradicionalmente dominada por las defensas, y pese a que en esta última década el juego de pase y las capacidades de ‘inventar’ de los quarterbacks han sobrepasado el poderío de estas unidades y su capacidad para anular al rival en el marcador, hay un equipo que sobresale del resto en el apartado defensivo.

San Francisco 49ers, pese a tener uno de los ataques más ingeniosos y dinámicos de toda la competición, basa gran parte de sus aspiraciones en la actuación de la defensa, una unidad dirigida por el coordinador DeMeco Ryans y que ha dominado a los ataques rivales partido tras partido.

Más allá del papel de su entrenador, la realidad es que la franquicia de la Bahía atesora una gran cantidad de talento individual que hace funcionar el engranaje a las mil maravillas. Nick Bosa, Armstead, Warner o Hufanga son tan solo algunos de los jugadores que conforman la mejor defensa de toda la NFL, un rendimiento que se traduce en números y hacen de esta unidad un muro inquebrantable.

La defensa de 49ers domina en las principales estadísticas que estudian el rendimiento de esta unidad entre todos los equipos de la NFL.

Todas estas cifras hablan de manera excelente del trabajo de DeMeco Ryan, que plantea sistemas e ideas diferentes ante cada una de las ofensivas a las que se enfrenta. Una vez finalice la temporada, no le faltarán pretendientes que lo quieran convertir en su nuevo entrenador jefe.

Una de las principales virtudes del equipo es la calidad de su línea defensiva, conformada por Ebukam, Armstead, Kinlaw y Bosa en el front four. Estos cuatro jugadores son un cerrojo en situaciones de carrera rival, y han convertido en 49ers en el equipo que menos yardas de carrera recibe por partido, con un promedio de 75.

Hay un dicho muy popular que afirma que “los ataques ganan partidos y las defensas ganan campeonatos”, una frase que parece haber calado en Kyle Shanahan, head coach de San Francisco y una de las mentes más privilegiadas de este deporte.

The @49ers defense leads the league in total points allowed and total yards allowed this season.



Special group. 😤 pic.twitter.com/NVXdSMmBGB