Cata Coll: "Llegar a la final es una recompensa"

Cata Coll, la guardameta del FC Barcelona, se mostró muy segura a lo largo de todo el partido contra el Chelsea (0-2), especialmente en los balones aéreos. Mantuvo el cero en su portería en un partido que no podía encajar. A su juicio, hay que valorar lo conseguido porque "llega a la final es una recompensa".

"No queremos que estos partidos sean el pan nuestro de cada día porque, remontar, siempre es algo muy complicado. Este partido, por lo tanto, se tiene que valorar y si no hubiéramos llegado a la final no era un fracaso. Pero estamos en una final más y se tiene que valorar el trabajo que hacemos todo el año, toda la temporada. Esto es una recompensa: una final más. Esta semifinal no estaba de cara, hemos resuelto un partido muy importante y ahora vamos a por el de Bilbao", aseguró la portera balear.

Agrego que "estoy muy orgullosa de la afición que tenemos, el Barça es más que un club y se nota día a día. Miraba hacia el córner y se me ponía la piel de gallina. La afición es imprescindible, estoy orgullosa de la afición que tenemos".

Patri: "Lo que hemos conseguido era muy complicado"

Patri Guijarro, por su parte, que inició el partido con el brazalete de capitana, comentó que dar la vuelta a una eliminatoria "no es fácil, es algo espectacular. Lo que ha hecho este equipo es grandioso. Estoy muy contenta e ilusionada de que en un escenario tan difícil y con el 0-1 en contra lo hayamos conseguido porque era muy complicado".

Parti recordó que "mentalmente, todas, pensábamos en este partido desde que salimos de Montjuïc, en el sentido de que vamos a remontarlo, tenemos que creer. Hemos hecho algo difícil, que era empatar la eliminatoria y en el segundo tiempo, al principio, hemos tenido el control, hemos hecho jugadas buenas, pero con el penalti y el gol de Rolfö ellas se han desplegado más porque no tenían nada que perder y nos han pillado en alguna contra, pero en general lo hemos controlado bien. Estamos muy contentas".