Las claves de la ronda de Wild Card en la NFL

Primera semana de postemporada repleta de grandes partidos y actuaciones memorables Analizamos en SPORT las claves de cada uno de los encuentros de Wild Card en la NFL

Los playoffs de la NFL nunca decepcionan, y en esta primera ronda de Wild Card ya hemos visto actuaciones espectaculares y partidos reñidos hasta el final. Analizamos en SPORT cuales han sido las claves de cada uno de los enfrentamientos.

MÁGICO DEBUT DE PURDY EN PLAYOFFS

El cuento de hadas de Brock Purdy no parece tener fin, y tras solo poco más de un mes jugando como titular en la NFL, lideró el pasado sábado a sus 49ers hacia la victoria por 21 a 13 ante Seahawks en su debut en playoffs.

Se nos acaban los adjetivos para definir lo que está haciendo “Mr Irrelevant”. El partido de Wild Card ante unos aguerridos Seattle Seahawks parece ser la confirmación de que este chico está más que preparado para liderar a su equipo hacia lo más grande.

Los de Seattle jugaron una gran primera parte e incluso se fueron tres puntos por encima en el marcador gracias en gran parte a una espléndida actuación de DK Metcalf, que acabaría el encuentro con 136 yardas atrapadas y dos touchdowns.

Kenneth Walker III le dio bidimensionalidad al juego de su equipo y cosechó 63 yardas y un touchdown. El quarterback de los visitantes, Geno Smith, acabó con 253 yardas de pase, dos touchdown y una intercepción, en una correcta actuación del jugador que finalmente se vio incapaz ante la mejor defensa de toda la liga. Todo apunta a que seguirá en Seattle la próxima campaña a las órdenes de esa ofensiva

En la segunda mitad 49ers se encargaría de eliminar cualquier atisbo de esperanza. ¿Cómo? Pues a través de su tridente de ataque. Purdy estuvo espectacular, en la primera parte atacó continuamente las espaldas de los linebackers y en la segunda generó grandes jugadas en pases fuera del pocket.

Finalizó su actuación con 332 yardas aéreas, tres touchdowns de pase y otro de carrera. Christian McCaffrey volvió a demostrar por qué es el arma más peligrosa de Kyle Shanahan y acabó con 119 yardas terrestres.

Deebo Samuel (133YDS/1TD) y Brandon Aiyuk (74YDS) fueron un quebradero de cabeza para la secundaria de Seahawks, que no descifraron en ningún momento por donde podían atacar ambos jugadores.

Jugadores defensivos como Bosa o Omenihu se encargarían de reducir al máximo las ilusiones de los visitantes sobre una posible remontada. La unidad de Demeco Ryans volvió a no decepcionar a nadie en los momentos ‘clutch’ de partido.

What a throw by Brock Purdy and what a catch by Jauan Jennings 😱pic.twitter.com/cFENBeonjv — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 14, 2023

TREVOR LAWRENCE GUÍA UNA REMONTADA PARA LA HISTORIA

En la media parte del Chargers - Jaguars el encuentro parecía más que decidido. Los visitantes dominaban 27-0 en el marcador en una actuación sobresaliente de su defensa que había conseguido interceptar hasta en cuatro ocasiones al quarterback rival.

Era prácticamente imposible soñar en una remontada, pero la NFL no entiende de cosas inalcanzables, y cada semana nos demuestra por qué es la mejor liga del mundo.

Los primeros treinta minutos estuvieron marcados por la imprecisión de Trevor Lawrence, quién fue interceptado en tres ocasiones por Asante Samuel Jr y una vez por Due Tranquill. La defensa de Jacksonville fue incapaz de contestar a las pérdidas de su ataque, y su casillero a cero hacía prácticamente impensable un conato de remontada en la segunda mitad. Nada más lejos de la realidad.

Todo cambió en los dos últimos cuartos. Trevor Lawrence conectaba con cada uno de sus receptores, en especial Engram, Kirk y Jones, 93, 78 y 74 yardas aéreas respectivamente así como un touchdown cada uno. El juego de carrera funcionaba a las mil maravillas y Travis Etienne Jr golpeaba la línea defensiva rival una y otra vez.

Los Jaguars iban remontando poco a poco y se le aparecieron otra vez los fantasmas del pasado a Los Ángeles. Brandon Staley no tuvo respuesta en una tétrica segunda parte donde los locales arrasaron en cada una de las facetas del juego.

Foyesade Ouluokon, Josh Allen y Robertson-Harris en la defensa de ‘Jags’ se encargarían de no dejar avanzar el ataque rival a lo largo del último cuarto, y le dieron la oportunidad a su kicker de ganar la contienda.

A falta de 4 segundos, Riley Patterson chutó una patada de 36 yardas para poner el definitivo 30 a 31 en el marcador a favor de Jaguars. Tan solo dos equipos en la historia han remontado tantos puntos en un partido de playoffs, 27 puntos en la segunda mitad, pocas palabras hay para definir este hito.

En los últimos treinta minutos, Lawrence pasó para 211 yardas, tres touchdowns y ninguna intercepción. Trevor es, definitivamente, el elegido en Jacksonville.

GIANTS CONSIGUEN EL' UPSET' ANTE VIKINGS

Los Giants asaltaron el feudo de los Minnesota Vikings por 31 a 24 en un partidazo de los neoyorquinos que significó su primera victoria en postemporada desde hace 11 años.

A Daniel Jones no le tembló la mano en su debut en playoffs, y realizó una actuación histórica para liderar a su ofensiva a lo largo del encuentro. Conecto 24/35 en pases, 301 yardas aéreas, 78 corriendo y dos touchdowns. Se le vio muy cómodo en el césped y no notó la presión en ningún momento.

Estuvo excelente jugando en play action y atacando la espalda de los linebackers, y también encontró con mucha solvencia a sus compañeros en jugadas pantalla. Su primera anotación la firmó el que aparece siempre en zona roja: Isiah Hodgins, que acabó con 105 yardas terrestres.

Quién fue decisivo otra vez también fue Saquon Barkley, puñal vía terrestre (53YDS/2TD) y amenaza constante aérea (56YDS). El corredor apareció en los momentos más importantes, y fue indetectable en los terceros downs de Giants.

En defensa, Dexter Lawrence jugó como quiso con el center rival y ejerció mucha presión a Cousins por el medio, y McKinney en la secundaria realizó un gran partido y demostró la importancia que tiene en estos Giants, placando a Hockenson en la última y definitiva jugada de ataque rival.

Minnesota jugó bien en ataque, pero acabó permitiendo demasiado a una ofensiva con un cuerpo de receptores lejos del nivel de playoffs. Kirk Cousins cuajó una gran actuación con 273 yardas y dos touchdowns, pero quedó oscurecida por su mala decisión en su último pase, que se quedó demasiado corto para lo que su equipo necesitaba.

Justin Jefferson, próximo jugador ofensivo del año en la NFL, estuvo en doble cobertura y no pudo brillar en todo el partido (47YDS), pero sí que lo hizo su tight end. TJ Hockenson apareció una y otra vez en la zona underneath para Cousins, y atrapó diez balones para 129 yardas.

A pesar de los tres sacks, la unidad defensiva de Vikings fue incapaz de generar presión a Daniel Jones, que fue operó con un pocket limpio en la mayor parte del enfrentamiento.

What a throw & catch from Daniel Jones to Isaiah Hodgins! 🔥 #Giants pic.twitter.com/LeDlmL4lwK — 𝗙𝗢𝗟𝗟𝗢𝗪 @𝗙𝗧𝗕𝗲𝗮𝗿𝗱𝟳 (@FTBeard7) January 16, 2023

BILLS SOBREVIVE A DOLPHINS PESE A LAS PÉRDIDAS

Buffalo derrotó en Wild Card a Miami Dolphins por 34 a 31 en otro partido marcado por las pérdidas de balón de Bills, su asignatura pendiente a lo largo de la temporada (tan solo Colts y Texans cometieron más que ellos en regular season)

Josh Allen volvió a mostrar la misma imagen que ha hecho a lo largo de la campaña. Cuando está centrado es capaz conectar cada uno de los pases que lanza: acabó con 352 yardas y tres touchdowns. Diggs atrapó 114 yardas y Gabe Davies otras 113 y un touchdown.

Pero al quarterback le volvieron a atormentar otra vez sus malas decisiones en algunas situaciones aéreas, y cometió dos intercepciones de bulto que preocupan y mucho a la fanaticada de Bills. Además protagonizó un fumble que perdió posteriormente, aumentando aún más las dudas sobre su capacidad para proteger el ovoide en partidos, a priori, donde su equipo es muy superior.

Mucha parte del mérito la tuvo Miami, que estuvo excelente en tareas defensivas recuperando la posesión. Zach Sieler protagonizó dos de los siete sacks que la defensiva de Florida consiguió en todo el partido, y Howard y Holland protagonizaron dos intercepciones.

La defensa de Miami le dio oportunidades a su ofensiva, pero sin Tagovailoa pierden esa explosividad necesaria para los playoffs. Pese a esto, hay que darle mérito a Skylar Thompson, al que su cuadro de estadísticas no le hace justicia. El quarterback de séptima ronda lo dio todo y, lejos de estar perfecto, jugó a un nivel por encima de lo esperado.

Acabó con 18/45 en pases, 220 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Ni Tyreek Hill, 69 yardas, ni Jaylen Waddle, 44 yardas, fueron todo lo decisivos que hubieran sido en otras circunstancias. Muchas cosas para corregir en Buffalo de cara a la ronda divisional del próximo fin de semana.

THIS JOSH ALLEN THROW TO DIGGS 😮



(via @NFL)pic.twitter.com/rGF6lLVyMl — Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2023

HUBBARD Y WILSON DECIDEN LA VICTORIA BENGALÍ

Pese a la ausencia de Lamar Jackson en la dirección de juego, Baltimore puso contra las cuerdas a los locales hasta el último suspiro, Finalmente, Ravens cayó por 24 a 14 ante Cincinnati en un encuentro que se decidió por una gran jugada defensiva de Sam Hubbard y Logan Wilson

Ambos equipos se tantearon a lo largo del encuentro, y pese al favoritismo de Bengals, no fue un partido fácil para el equipo dirigido por Zac Taylor. Joe Burrow acabó con 209 yardas y un touchdown, y otra vez fue Ja'Marr Chase su socio favorito en ataque con 84 yardas de pase y un touchdown.

El juego terrestre de Cincinnati no funcionó a lo largo del partido, y Mixon tan solo pudo correr 39 yardas en once acarreos. Gran parte de esta culpa la tiene la línea defensiva de Ravens y las bajas en la OL de Bengals, que se vió castigada otra vez con la lesión de Jonah Williams en el tackle izquierdo.

Ya son tres los titulares de esta unidad en la enfermería, y Burrow volvió a vivir momentos parecido a los de la pasada campaña, donde tuvo que correr por su vida en numerosas ocasiones.

Tyler Huntley, el sustituto de Lamar en el quarterback de Ravens, tuvo una buena actuación en su debut en playoffs. Pese a un drive inicial donde fue interceptado, el mariscal conectó buenos pases con sus compañeros, en especial uno de 41 yardas a Demarcus Robinson para touchdown.

Huntley finalizó con 226 yardas, dos touchdowns y una intercepción. JK Dobbins corrió para 62 yardas y atrapó otras 43 con un touchdown y Mark Andrews fue el más destacado por el aire con 73 yardas conseguidas y un buen rendimiento corriendo sus rutas.

Al final, todo se decidió gracias a un 'jugadón' de Logan Wilson, que en su propia yarda 1, le quitó de las manos el balón a Huntley y permitió a Sam Hubbard correr 98 yardas para anotar el touchdown que adelantaba a su equipo en el marcador.

Sam Hubbard takes the fumble 98 yards for the TD ‼️



📺: #BALvsCIN on NBC

📱: Stream on NFL+ https://t.co/hNJJJGqxGF pic.twitter.com/PoVImXrfpz — NFL (@NFL) January 16, 2023

Tan solo queda el encuentro entre Dallas Cowboys y Tampa Bay Buccaneers para cerrar la jornada de Wild Card en la NFL.