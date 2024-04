Máxima preocupación por el estado de salud de Carlos III: el Palacio de Buckingham se estaría preparando para su funeral

Este 2024 no está siendo bueno para la familia real británica, y es que está sufriendo duros golpes. Por un lado, el pasado 5 de febrero se conoció que el Rey Carlos III de Inglaterra padece cáncer. Por otro lado, Kate Middleton, que se encontraba en el foco mediático tras someterse a una intervención y desaparecer, anunció el pasado 22 de marzo que también padece la enfermedad.

Aunque se ha podido ver al monarca en alguna aparición pública como la Misa de Pascua, poco se sabe de su estado de salud desde que se filtró la noticia. Y es que el rey Carlos III decidió apartarse de la vida pública, aunque sigue ejerciendo sus labores de despacho.

Ahora, algunos medios internacionales como 'The New York Post' o 'Page Six' han asegurado que la salud del monarca se estaría "deteriorando progresivamente". No solamente eso, y es que, debido a su estado, el Palacio de Buckingham estaría actualizando los planes para su funeral en un documento de más de 100 páginas nombrado como la 'Operación Puente Menai'.

Un antiguo miembro del personal vinculado con el Palacio de Buckingham, ha desvelado la noticia a 'The Daily Beast': "Los planes han sido desempolvados y se están actualizando activamente. No es más de lo que cabría esperar dado que al rey le han diagnosticado cáncer. Pero la circulación de ellos ciertamente ha enfocado las mentes".

Sin embargo, un viejo amigo de la familia real británica ha asegurado al mismo medio que el monarca se encuentra débil, pero con fuerzas: "Está decidido a vencerlo y lo está dando todo. Todo el mundo se mantiene optimista, pero él se encuentra realmente muy mal. Más de lo que dejan entrever (...) Cuando he hablado con amigos del rey en las últimas semanas sobre su salud, 'no pinta bien' es la respuesta más repetida".