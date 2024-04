La dura confesión de Rakitic sobre el Barça: "No lo intentamos..."

Ivan Rakitic, actual jugador del Al-Shabab, ha hablado sobre sus años en el Barça en el podcast saudí 'MicsPod'. El croata estuvo en el club culé de 2014 a 2020, ganando 4 Ligas, 4 Copas del Rey y 1 Champions League, entre otros títulos.

El centrocampista recuerda que no le costó decidirse para venir a Barcelona. "Zubizarreta me llamó antes de empezar el Mundial, al día siguiente me llamó Luis Enrique, y en tres días cerramos mi traspaso" explica sobre su fichaje en 2014.

Rakitic reconoce que tuvo que cambiar un poco su forma de jugar. "En Sevilla era el capitán, pero cuando llegas a Barcelona, tu rol cambia" comenta el croata, destacando las grandes figuras del equipo, Messi, Neymar y Suárez.

"No tengo que explicar a Messi cómo jugar. Yo tengo que saber dónde colocarme en ataque para que tenga una situación más ventajosa. Él no tiene que defender, ese es mi trabajo" decía sobre el argentino, del cual está seguro que "podría ser el mejor lateral izquierdo del mundo si quisiera". Sin embargo, comenta que no era el "mejor capitán para decirte qué tenías que hacer, porque él era único, diferente".

Pese a asegurar que Messi es el mejor de la historia, Rakitic reconoce que Neymar es su jugador favorito. El croata lamenta su marcha, y está convencido de que con el Barça habría ganado más, aunque tuviese una gran carrera. "Neymar hace que el fútbol parezca danza. Creo que todavía tiene mucho que dar" explica Rakitic, rival del brasileño en la liga saudí.

Sobre Luis Suárez, comenta que "tiene 2 personalidades: una dentro del campo y otra fuera". Según él, es "una bestia, con una oportunidad te mata".

La Champions y la presión en el Barça

Rakitic tiene un gran recuerdo de la Champions 2014-15, que considera la "mejor campaña de la historia de la Champions", después de ganar a los campeones de Inglaterra, Francia, Alemania e Italia.

Según el centrocampista, la marcha de Neymar fue una de las causas de no ganar más Champions desde 2015. "Perdimos las Champions en 2018 y 2019 nosotros mismos. Claro que los rivales lo merecieron, pero creo que no lo intentamos suficiente. Puede que nos cansáramos de ganar. Cuando ganas tanto, pierdes el foco y no estás atento a los detalles, y entonces cuando te matan", se sincera el '4'.

El jugador balcánico habla también de la presión de jugar en el Barça, recordando uno de sus primeros partidos en los que el equipo ganó 6-0. "En la primera pregunta me dijeron que no jugamos bien. En Barcelona no vale solo con ganar. Tienes que ganar con estilo", explica el croata, reconociendo que el éxito del Real Madrid en la Champions también aumentaba esa presión. Sobre el club blanco también reconoce que "hace los cambios de generaciones más progresivamente". "Modric Kroos todavía están en el club, cuidando de los jóvenes. En el Barça hay cambios demasiado rápido", explica Rakitic.