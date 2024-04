El Alavés tira abajo la puerta de la salvación

El Deportivo Alavés tiró abajo la puerta de la salvación con un partido redondo ante el Celta de Vigo, al que superó con solidez por 3-0 en un duelo que pudo finalizar con un resultado más abultado y deja la permanencia a tiro de los albiazules en la jornada 33 de LaLiga EA Sports.

Aunque pudieron llegar en la primera parte, todos los goles llegaron tras el descanso. En solo diez minutos anotaron Giuliano Simeone y Jon Guridi, que se estrenaban como goleadores alavesistas. La rúbrica la puso Carlos Benavídez para cerrar un partido casi perfecto ante un Celta que no pudo poner oposición a un Alavés con más chispa y ganas, que celebró el centenario de Mendizorroza por todo lo alto.

El Glorioso encara así la salvación mientras que los gallegos deberán esperar. El duelo empezó animado, tanto en el terreno de juego como en las gradas, donde se celebró por todo lo alto el centenario del estadio de Mendizorroza. Todo fue sobre lo previsto. El Celta tomó el control del balón desde el pitido inicial y el Alavés buscó atacar con su velocidad y fueron los locales los que crearon más ocasiones.

Polémica expulsión corregida por el VAR

La primera fue de Kike García a los cinco minutos, con una llegada importante al área en uno contra uno, que desbarató el plantel gallego con un buen repliegue. Carlos Benavídez obligó a Vicente Guaita a meter los puños para repeler el fuerte disparo del charrúa, que ocupaba mucho campo con su despliegue físico.

El Celta no encontraba cómo comprometer a un Alavés bien ubicado y a los 19 minutos llegó la polémica. Los celestes pidieron penalti por derribo de Carles Pérez, que desde el suelo intentó propinar una patada a Rubén Duarte. El colegiado mostró tarjeta roja al jugador del equipo vigués, pero rectificó tras consultar con el monitor del VAR, lo que derivó en varias tarjetas amarillas para ambos lados.

El Alavés fue superior al Celta / EFE

El duelo continuó once contra once y con el mismo guion. El Celta intentó dormir sus ataques y el Alavés meter más ritmo. Fueron los locales los que llegaron más. Kike García de cabeza en un saque de esquina y Carlos Vicente, tras varios rechaces, tuvieron la oportunidad de mover el marcador, pero no tuvieron éxito.

El Celta no encontraba su sitio y se defendía como podía en una primera media hora de color albiazul. La mejor oportunidad fue de Kike García en el minuto 37 cuando recibió un pase atrás de Carlos Vicente, pero se encontró con el pecho del portero visitante cuando remató a escasos metros de la línea de gol.

El Alavés se desata

Fue una primera mitad que tuvo de todo menos goles. Los frutos llegaron en la segunda parte. El Alavés volvió a someter al Celta desde el arranque y en solo diez minutos cerró el partido con dos goles, con total protagonismo de Giuliano Simeone.

El ítalo-argentino logró el primero al culminar una buena conducción de Kike García y fue clave en la presión para lograr el segundo, obra de Jon Guridi, que se estrenaba como goleador albiazul. El resultado no frenó al Alavés, que lo intentó una y otra vez y estuvo más cerca de hacer el tercero que el Celta de recortar distancias.

Los cambios de Giráldez no le aportaron a su equipo la profundidad de que pretendía, mientras que Jon Guridi estrellaba el balón en el poste derecho con más de 15 minutos por delante. Los delanteros de la escuadra gallega apenas entraron en juego porque el centro del campo vasco colapsó todos lo intentos de un equipo con menos chispa que el rival.

Iago Aspas tuvo una ocasión de gol en la recta final, pero no acertó con toda la portería a favor. El que sí lo hizo fue Carlos Benavídez, que redondeó un gran partido con un gol de cabeza en un libre indirecto en la recta final.