Dallas Cowboys pulveriza a Tom Brady y los Buccaneers

El conjunto tejano venció con solvencia a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady en su propio feudo Con esta victoria, los Cowboys avanzan a la ronda divisional y se enfrentarán a los San Francisco 49ers

Tan solo quedaba un partido de Wild Card por disputarse entre Cowboys y Buccaneers, un encuentro que se antojaba igualado ente dos equipos con mucho que demostrar, pero la realidad es que los tejanos fueron imparables para Tom Brady y compañía a lo largo de los 60 minutos. Dallas ya es equipo de ronda divisional.

Los sesenta minutos de contienda estuvieron marcados por la dominancia del ataque de Dallas, que ya desde el primer momento dio la sensación que había llegado a Tampa con el objetivo de romper la racha de 30 años sin ganar un partido de playoffs fuera de casa.

Dak Prescott brilló con luz propia y es indiscutiblemente el MVP de la ronda de comodines en la NFL. El quarterback cuajó una actuación perfecta en uno de los escenarios más complicados de la competición: un partido de vida o muerte ante el 'GOAT'.

El mariscal de Cowboys completó 25/33 en pases para 305 yardas y cuatro touchdowns, además de otra anotación vía terrestre. En total fueron cinco touchdowns a los que la defensa local no tuvo respuesta, unidad que se vio asediada por un ataque demasiado superior en todas las zonas del campo.

El tight end Dalton Schultz fue quién puso los primeros seis puntos en el marcador y que marcaría el tempo de partido. El ala cerrada acabó con 95 yardas de recepción y dos anotaciones a su firma.

