¿Quién es "Mr Irrelevant" y por qué ya es historia de la NFL?

Brock Purdy fue la última selección del pasado draft de 2022 y en su temporada rookie ya rompe récords de la NFL San Francisco 49ers venció a Seattle Seahawks en la ronda de Wild Card gracias a una magnífica actuación de su quarterback

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en la NFL aparece un tal Brock Purdy, seleccionado en el puesto 262 del pasado draft, el último, el llamado "Mr Irrelevant", para romperlo todo e iniciar una relato que apunta a dejar huella en la historia del deporte norteamericano.

El pasado mes de Abril, los 49ers seleccionaron en la última elección del draft a un joven quarterback llamado Brock Purdy. Prácticamente todos los jugadores elegidos ene estas rondas no llegan ni a pasar el corte de la plantilla (Practice Squad) y mucho menos debutar en el césped. Nadie esperaba lo que iba a suceder.

En la segunda semana de competición cayó lesionado Trey Lance, la gran apuesta de la franquicia en la posición de quarterback, que fue suplido por el veterano Jimmy Garoppolo, que debutaba esta campaña como suplente en el equipo.

El equipo jugaba excelente, y gracias al siempre ingenioso Kyle Shanahan como entrenador jefe, una de las mentes más privilegiadas de la NFL, todo eran sonrisas en la Bahía. Hasta que llegó de nuevo la lesión, esta vez se cebó con Garoppolo, que tuvo que retirarse en la semana 12 en el encuentro ante Dolphins.

Shanahan miró al banquillo y lanzó a los leones a un joven Purdy, el conocido como "Mr Irrelevant" ( así se llama popularmente al último jugador elegido en el pasado draft) que tuvo que enfrentarse a uno de los mejores equipos de la liga hasta ese momento.

En ese partido ante Dolphins el 4 de diciembre Brock Purdy empezó lo que es ahora una de las historias más inesperadas que hemos visto en las cuatro grandes ligas norteamericanas, un jugador que se ha encargado de borrar el apodo de irrelevante para convertirlo en "más que relevante".

Desde esta duodécima semana de competición hasta el partido de Seahawks en playoffs, el joven quarterback ha destrozado todo tipo de récords de anotación para un jugador elegido en una posición tan tardía. Estas son algunas de sus estadísticas entre los quarterbacks titulares de la NFL desde su 'debut' como líder del ataque de 49ers hasta día de hoy:

Según ProFootballFocus, es el octavo quarterback en rating ofensivo (79.3) y el décimo en rating de pase (75.7). Para poner en contexto todos estos datos, Brock Purdy ha sido el único 'Mr. Irrelevant' capaz de completar un pase en toda la historia de la NFL así como el primero en lanzar un pase para touchdown .Estos datos se quedan cortos para el ex de Iowa State.

Brock Purdy parece haber encajado a las mil maravillas con el engranaje de Shanahan, que ha elevado el juego de su mariscal a cotas mucho más altas de las que incluso el propio jugador podía pensar. Compañeros como Deebo Samuel, Christian McCaffrey o Geroge Kittle, excelentes en su posición, han sido también de gran ayuda para el rookie.

Lo que al principio parecía un simple producto del 'esquema Shanahan' es ahora toda una realidad. El debut de Purdy en playoffs, en un gran escenario, fue simplemente espectacular. No le tembló la muñeca en ningún momento y, pese a jugar ante un rival de menor entidad, nos dejó destellos de su grandeza.

En el partido ante Seahawks, se convirtió en el primer quarterback rookie en debutar en un partido de playoffs en la historia de 49ers, y también en el primer quarterback drafteado en séptima ronda en ser titular en un partido de playoffs en los últimos 70 años

Ante Seattle en la ronda de Wild Card, "Mr Irrelevant" completó 18/30 pases para 332 yardas y tres touchdowns, con un promedio de 11.1 por lanzamiento y un rating de 131.5. Además consiguió otro touchdown vía terrestre. Imposible jugar mejor al futbol americano.

Tan solo un tal Joe Montana fue capaz de cosechar más yardas de pase en un partido de postemporada con la camiseta de 49ers. Palabras mayores.

Purdy se convirtió en el primer quarterback novato en la historia de la NFL en conseguir cuatro touchdowns en un partido de playoffs, y sus sensaciones en el terreno de juego fueron inmejorables, dejando un repertorio de pases propio de un jugador élite en la liga.

A través de jugadas de Roll-out y play action, donde amaga en ir con la carrera, Purdy consigue conectar con sus receptores a las mil maravillas, ya sea dentro del pocket como fuera, donde sus lanzamientos fuera de plataforma son excelentes. Esta jugada es un claro ejemplo:

