Chelsea - Barcelona: horario, canal de TV y posibles alineaciones del partido de Champions femenina

Aitana "Si lo hicimos en 45 minutos, ¿por qué no en 90?"

En la previa del partido, ya en Londres, Aitana Bonmatí se 'vistió' de capitana y habló en nombre de todas para proyectar una imagen de unión en un momento tan importante y, sobre todo, de confianza en la remontada. "No es un resultado abultado. Supimos remontar un 0-2 en 45 minutos. ¿Por qué no remontar un 0-1?". Y añadió que el resultado de la ida no cambia mucho, porque "somos un equipo que siempre sale a ganar y no a especular. Mañana tenemos que ganar y es lo que hubiésemos venido a hacer igualmente".