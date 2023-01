Derek Carr abandona Las Vegas Raiders: ¿Cuál será su próximo destino?

El quarterback de la franquicia de Nevada se despidió en redes sociales del que ha sido su equipo las pasadas nueve temporadas Analizamos en SPORT los posibles destinos de Derek Carr

Tras un curso 22/23 decepcionante de Las Vegas Raiders, sin playoffs y con balance negativo de 6-11, franquicia y Derek Carr separan sus caminos después de nueve campañas juntos donde han jugado playoffs en dos ocasiones, ambas perdiendo en ronda de Wild Card de la NFL.

Era un rumor a voces que los Raiders había perdido cierta confianza en Carr, pero ahora ya es oficial. El jugador publicó un mensaje en redes sociales donde se despedía de la que había sido su afición desde 2014, año en que los Raiders – de Oakland en ese entonces – lo seleccionaron en el pick 36 del draft, en segunda ronda.

“Raider Nation me rompe el corazón, no tuve la oportunidad de despedirme en persona. Una vez dije que si no soy un Raider preferiría estar en casa y lo dije en serio, pero nunca imaginé que terminaría de esta manera”

El proyecto que inició Las Vegas en la pasada offseason, donde firmaron a jugadores élite como Davante Adams o Chandler Jones, parece haberse truncado más rápido de lo esperado. En palabras de Adams, la influencia de Carr, con quién compartió vestuario en la universidad, fue decisiva para que decidirá fichar por los de Nevada.

Sin su fiel amigo como quarterback y con un mar de dudas sobre el futuro competitivo de la franquicia, Davante será también uno de los nombres propios en la próxima offseason.

Derek Carr no ha disputado su mejor campaña a nivel individual, pero tampoco su peor dado todos los motivos en contra. Ha sido el decimocuarto en yardas aéreas (3522) y el duodécimo en touchdowns (24), y quizás su nota negativa ha venido en materia de intercepciones, ya que ha cometido 14, uno de los peores registros de la liga.

Carr ha demostrado ser capaz de liderar con mucha solvencia una ofensiva estructurada, y eso lo saben muy bien el resto de franquicias NFL. Por este motivo, al quarterback no le faltarán ‘novias’ en su búsqueda de una nueva casa-. Analizamos en SPORT los encajes más probables para el mariscal.

NEW YORK JETS

New York Jets empezó el año como una de las revelaciones de la temporada, ofreciendo un nivel élite en defensa y algunos mimbres en ataque que auguraban un buen curso 22/23 para la franquicia. Tras el decepcionante desenlace , podemos afirmar que si Jets hubiese tenido un quarterback top 15 de la NFL sería equipo de playoffs, una postemporada que no juegan desde 2010.

El propietario Woody Johnson ya afirmó que estarán “completamente” en la lucha por hacerse con un pasador con veteranía en la liga, después del fracaso consumado en Zach Wilson, el que fuera pick 2 del draft de 2021 y uno de los mayores 'busts' de los últimos años.

Con Carr en el engranaje ofensivo, y jugadores jóvenes que apuntan a lo más alto como el receptor Garret Wilson o el corredor Breece Hall, los neoyorquinos serían uno de los grandes huesos duros de roer en la conferencia Americana.

Si Jets consiguiese solucionar los problemas de lesiones de su línea ofensiva y su unidad defensiva mantuviese su nivel, este equipo estaría preparado para competir desde la semana uno. Es quizás el destino más atractivo para Derek Carr, la gran manzana siempre atrae más que otra ciudad.

A la llegada de Carr se le sumaría la del nuevo coordinador ofensivo, ya que Mike LaFleur fue despedido en el pasado “Black Monday”, por lo que se podrían generar buenas sincronías ya desde el inicio con el nuevo encargado de cantar jugadas en ataque. Según los rumorees, el otro gran candidato es Jimmy Garoppolo, perfil muy similar al de ex de Raiders.

WASHINGTON COMMANDERS

El de los capitalinos es un caso muy parecido al de Jets, un equipo con una base sólida en defensa y con buenas manos en materia de receptores pero que pide a gritos un líder en el juego de pase.

Commanders ha sido la ofensiva número 24 en puntos por partido y la 21 en yardas de pase por encuentro, y ha tenido un culebrón en la posición de quarterback con la alternancia entre Heinicke y Carson Wentz, que parece haber disputado sus últimos minutos como titular en la NFL.

Washington tiene buenos wide receivers en Terry McLaurin, Curtis Samuel y el rookie Jahan Dotson, así como un fiable one-two punch vía terrestre con Brian Robinson Jr y Gibson. En este ecosistema, un jugador como Carr podría ser clave para acabar de rodar esa ofensiva que suplica un buen brazo para lanzar.

Brian Robinson Jr. is flattening defenders 😤



(via @Commanders)pic.twitter.com/L2W0z7FCoA — NFL on ESPN (@ESPNNFL) November 27, 2022

La defensa de Commanders ha sido la séptima mejor en puntos permitidos por partido, y seguro que hombres como Sweat, Young, Allen o Curl ven con muy buenos ojos la llegada de un quarterback que seguro les quitará mucho peso en cuanto a responsabilidad

INDIANAPOLIS COLTS

Los Colts han sido uno de los conjuntos más decepcionantes de toda la campaña 22/23. El fracaso de Matt Ryan como nuevo quarterback titular y los pasados episodios fallidos con Carson Wentz a los mandos han hecho saltar las alarmas en la franquicia de Indianápolis, que podría ver con muy buenos ojos la llegada de Carr.

En sus manos tienen el pick numero 4 del próximo draft, y tienen posibilidad de elegir un buen quarterback en esta posición. Colts ha salido en varias quinielas como favorito para hacer un traspaso y obtener el pick uno que pertenece a Chicago Bears, y en ese caso elegir al mejor mariscal de la camada, Bryce Young o CJ Stroud.

El puesto del General Manager de Indianapolis, Chris Bllard, parece depender únicamente del rendimiento del equipo en la próxima temporada. En caso de ser así, lo más sensato sería ir a por un quarterback como Derek Carr, que podría cambiarle la cara completamente a una ofensiva que se ha mostrado inoperante este curso.

No será difícil: han sido la número 30 en puntos anotados, mucho margen de mejora. Jonathan Taylor, Michael Pittman, Braden Smith o Quenton Nelson serían los mejores acompañantes en la ofensiva para Carr, pero es una unidad que necesita talento individual en posiciones como la de receptor o guard.

Otros grandes favoritos para hacerse con Derek Carr son Titans y New Orleans. Los de Tennessee necesitan un cambio generacional en la posición de quarterback con Ryan Tannehill, así como un Wide receiver 1 para asegurar el juego aéreo.

Saints por su parte con la llegada de Carr subirían exponencialmente sus prestaciones, en un equipo con armas fiables en las posiciones de corredor y receptor.

