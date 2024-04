El Almería pide perdón a su afición por el descenso

El Almería consumó este sábado lo que era un secreto a voces: ya es equipo de Segunda División. Su derrota en casa ante el Getafe le lleva de nuevo a la categoría de plata y, justo después de consumarse el desastre, el club andaluz ha querido emitir un comunicado pidiendo perdón a su afición y prometiendo que se hará todo lo posible para poder regresar a la élite.

"La UD Almería quiere lamentar públicamente el no haber podido conseguir la permanencia en LaLiga EA Sports y al mismo tiempo pide perdón a sus abonados, aficionados y simpatizantes, en general, por perder un lugar de privilegio en la máxima categoría del fútbol español", asegura el comunicado.

"Una vez consumado el descenso a Segunda División es el momento de asumir toda la responsabilidad el fracaso que ha supuesto la temporada, pero también es el punto de partida para iniciar un nuevo proyecto con el único objetivo de volver a luchar por recuperar nuestro sitio en la élite, y lo vamos a hacer aprendiendo de los errores y teniendo la máxima ilusión por continuar siendo una entidad ambiciosa en todos los aspectos", prosigue.

Robertone, destrozado

El capitán del Almería también quiso decir la suya tras ese descenso a Segunda. "Estoy destruido, no tengo palabras para decir lo que se siente. No se merecen esto, los entiendo, soy uno más y me duele igual que a ellos”, aseguró Robertone. Veremos qué proyecto hay para subir a Primera División.