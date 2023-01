Playoffs NFL: Resultados, partidos y calendario

Consulta todos los resultados de la ronda de Wild Card en la NFL Conoce cuáles son los emparejamientos para la próxima ronda divisional

La NFL ya está a punto de cerrar la primera ronda de playoffs de Wild Card, y empiezan los preparativos para los partidos divisionales de esta temporada.

Conoce todos los resultados de los playoffs de la NFL hasta el momento, así como los próximos emparejamientos.

A falta del resultado entre Cowboys y Buccaneers, que se disputa este lunes, Bengals, Giants, Jaguars, 49ers y Bills han conseguido ya su pase a la ronda divisional de los playoffs de la NFL.

En esta segunda ronda recordamos que debutarán los dos campeones de Conferencia, Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, que descansaron en esta Wild Card.

En España, estos encuentros que se disputarán el sábado 21 y domingo 22 de enero y se televisarán, ambos, en Movistar+.

Jacksonville Jaguars vs Kansas City Chiefs (Sábado a las 22:30 horas CET)

Philadelphia Eagles vs New York Giants (Madrugada del sábado al domingo a las 02:15 horas CET)

Buffalo Bills vs Cincinnati Bengals (Domingo a las 21:00 horas CET)

Cowboys o Buccaneers vs 49ers (Madrugada de domingo al lunes a las 00:30 horas CET)

Mark your calendars. The Division Round slate is here 🗓 pic.twitter.com/dSKrjfDj8c