Míchel: "El liderato es merecido, ahora soñamos con lo máximo"

El técnico del Girona, tras la victoria ante el Rayo, aseguró en rueda de prensa que la salvación ya se antoja como un objetivo pequeño "Hemos tenido un nivel alto de talento y calidad. Le doy un sobresaliente al equipo. Llevamos seis victorias seguidas fuera de casa y es porque tienen una confianza brutal y están muy conectados", comentó

Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Girona, declaró que su regreso a Vallecas fue "especial" por el recibimiento que tuvo de la afición del Rayo y declaró que el liderato que ostentan es "merecido, la salvación se antoja como un objetivo pequeño y ahora se sueña con lo máximo".

El Girona, con goles del ucraniano Artem Dovbyk, en la primera parte, y del brasileño Sávio Moreira, en la segunda, ganó en Vallecas al Rayo, que se adelantó en el marcador por medio de Álvaro García.

"Nuestra afición va a dormir feliz quince días más. El reto es llegar a los 53 puntos cuanto antes buscando ese compromiso que tenemos. Llevamos tres años entrenando con un planteamiento igual. Stuani, Juanpe, Borja y Bernardo tiran del vestuario y nos pueden llevar a hacer historia. Es una barbaridad lo que está haciendo el equipo porque los primeros quince minutos del Rayo han sido increíbles", dijo Míchel, en conferencia de prensa.

"Hemos tenido un nivel alto de talento y calidad. Le doy un sobresaliente al equipo. Llevamos seis victorias seguidas fuera de casa y es porque tienen una confianza brutal y están muy conectados. Es difícil a día de hoy contrarrestar a un equipo que tiene una capacidad de asociación como la del Girona", manifestó.

Con 34 puntos en 13 jornadas el objetivo inicial de la salvación está prácticamente conseguido y las metas son mayores. "Soñar vamos a soñar con lo máximo. El liderato es merecido. Lo importante es entrenar mañana. No consigues una dinámica tan buena de la noche a la mañana. A mi equipo solo pido que no pierdan la manera de hacer las cosas. No hay nadie del equipo que esté desconectado y por eso no quiero ponerme un techo. El objetivo era estar tres años en Primera y ahora tenemos que llegar a las trece últimas jornadas luchando por Europa", confesó.

"Hay un trabajo diario que no se ve y en el Girona llevo tres años disfrutando del día a día con la confianza de la dirección, que es lo más importante para mi. Si desde dentro confían en ti te dejan trabajar bien. Este equipo ha conseguido un nivel de exigencia muy alto entrenando. Mi labor es que este rendimiento dure lo máximo posible", dijo.

"La permanencia a día de hoy está muy cerca. Tenemos que seguir buscando objetivos más ambiciosos. Los jugadores piden esto y quieren seguir creciendo porque el día a día es maravilloso", comentó Míchel, que fue ovacionado por la afición del Rayo.

Emocionado

"Mi afición ahora es la del Girona, estoy como en casa, pero lo que he sentido en Vallecas es increíble. Los Bukaneros han hecho una pancarta de mi abuela, que fue una persona muy importante para mí, y eso es algo que me llevo. Es uno de los días más especiales porque la afición me ha dado todo y les quiero devolver el cariño. Ahora que estoy fuera, que sigan dándome lo que me han dado hoy es de agradecer. Sé que siempre están con los que somos de aquí", concluyó.