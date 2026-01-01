Un enero para despegar

Año nuevo, vida nueva... o eso dicen. Es momento de poner en práctica los míticos propósitos de Año Nuevo, esos que a menudo se quedan por el camino por falta de constancia. En el Girona, no obstante, sí existe esa motivación. De hecho, jugadores, cuerpo técnico y directiva coinciden en un mismo deseo para 2026: seguir siendo, un año más, equipo de Primera División.

Si no nos andamos con rodeos, diremos que el 2025 fue decepcionante. Las expectativas, quizá, fueron demasiado altas. Pero si hacemos balance del año con una óptica positiva, acuden a la memoria recuerdos bonitos y especiales: el cierre a la histórica participación en la Champions League plantando cara a todo un Arsenal, la permanencia liderada por Cristhian Stuani o el inolvidable e increíble empate obtenido en la visita del Real Madrid del pasado mes de noviembre.

De vuelta al presente, sin embargo, la cruda realidad es clara: el Girona está en descenso. Despedir el 2025 en la zona de castigo no es plato de buen gusto para nadie, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venía el equipo. Pero eso ya fue. Y qué mejor manera de dar la bienvenida al 2026 que con una alegría. Con un triunfo en Son Moix este domingo.

Cuatro citas clave

Es cierto que el Mallorca se reencontró tras un inicio complicado, pero la parte baja de la tabla está tan ajustada que, pese a ocupar la decimotercera posición, tan solo tiene tres puntos más (18) que un Girona que marca el descenso con 15. Sin Azzedine Ounahi, que afronta este domingo los octavos de final de la Copa África con Marruecos, Míchel se encomienda a la mejor versión de los suyos para asaltar el feudo bermellón.

En Mallorca arrancará un enero que reúne todos los condicionantes para ser prometedor. Y es que, a partir de ahí, los de Míchel se verán las caras con tres equipos ante los que deberán sumar el máximo de puntos posible para salir, de una vez por todas, del pozo: Osasuna, Espanyol y Getafe. Dos de ellos, rivales directos en la clasificación; el otro, un derbi que no entiende de dinámicas.

El Girona cerrará su primera vuelta en el campeonato doméstico recibiendo al cuadro rojillo en Montilivi el próximo sábado 10 de enero, mientras que tratará de mejorar sus anteriores resultados ante Espanyol (0-0) y Getafe (1-0). Oportunidad de oro para despegar.