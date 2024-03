Jordi Xammar i Nora Brugman, campions del món de 470

Jordi Xammar, del Reial Club Nàutic de Barcelona, i Nora Brugman, del Club Vela Blanes, es converteixen en els nous i flamants campions del món de la classe 470. En aquest any crucial, on es disputaran els Jocs Olímpics de París, la tripulació catalana ha fet gala de la seva millor actuació en un moment decisiu. Després de quedar a les portes del títol en els dos mundials anteriors, a Sdot Yam (Israel) i La Haia (Països Baixos), finalment han assolit el preuat or, i a més, en terres conegudes, a S'Arenal (Mallorca).

Durant tot el campionat a la badia de Palma, han mantingut posicions capdavanteres, fins que en l'última jornada van arribar al lideratge superant les tripulacions japoneses i alemanyes, fins aleshores dominants. Això els situava amb un avantatge de nou punts sobre els britànics Vita Heathcote i Chris Grube i de setze sobre els japonesos Keiju Okada i Miho Yoshioka al final del torneig.

Tot i que només faltava la Medal Race per determinar el color de la medalla, Xammar i Brugman ja tenien assegurat el bronze. Però les difícils condicions meteorològiques van impedir la celebració de la prova final, mantenint els resultats vigents després de les onze regates disputades durant la setmana.

"Ha estat un campionat llarg on hem passat per diverses posicions, però quan les condicions van canviar, vam saber que era el moment oportú i no podíem deixar-ho escapar. Aconseguir el lideratge i, al final, el títol mundial ha estat una experiència increïble, especialment fent-ho a casa", va expressar Jordi Xammar.

"Per a nosaltres, aquest campionat era crucial. Hem estat a prop en els anys anteriors, i mai saps quan serà el teu últim mundial de 470, especialment sent a Espanya. Malgrat la pressió, hem demostrat la nostra capacitat per navegar sota condicions exigents, i això ens dona confiança de cara als pròxims Jocs. Continuarem treballant per aconseguir-ho", va afegir.

Per la seva banda, Nora Brugman va subratllar: "Després de dos anys consecutius com a subcampions, teníem una espina clavada. Hem treballat intensament per obtenir aquest títol i encara ens queda molt per recórrer. Estem orgullosos de formar part de la rica història de la vela espanyola i aspirem a continuar sumant èxits, amb la mirada posada en els Jocs Olímpics".