Nora Brugman: "El meu somni és guanyar una medalla olímpica"

Ha estat una de les protagonistes de la vela a l'any 2022 És conscient que el camí cap a París 2024 és molt llarg i pot passar de tot

Nora Brugman Cabot, regatista del Club Vela Blanes, ha estat una de les sensacions més grans de l’esport de la vela d’aquest any 2022. Un any on s’ha proclamat, fent parella amb Jordi Xammar, subcampiona d’Europa i del Món de la classe olímpica 470 mixta.

Una esportista nascuda ni menys ni més que l’any 1992 que, malgrat els darrers èxits, toca de peus a terra i és conscient que el camí cap a París 2024 és molt llarg i pot passar de tot.

PREGUNTA: Com i quan va ser el primer contacte amb el món de la vela?

RESPOSTA: Malgrat que els meus pares no eren navegants -el meu pare va ser professional d’hockey gel i la meva mare va competir a alt nivell en esquí de muntanya- el meu pare, que és dels Estats Units, navegava a l’estiu a Boston i li encanta la vela. Un estiu, quan jo tenia 3 anys, el meu pare va decidir comprar un Optimist i portar-lo a Blanes, on estiuejàvem. Les meves dues germanes i jo ens pujàvem al vaixell, ell es lligava l’Optimist a la cintura amb el cap d’arrossegament i mentre ell ens arrossegava nedant al nostre costat, ens anava explicant com funcionava el barco.

P: Us veieu preparats per lluitar per l’or olímpic?

R: Sí, és el nostre objectiu. Però ens ho prenem com un repte a llarg termini. Malgrat que hem estat subcampions d’Europa i del món, no ens considerem favorits ni pensem que ja ho tenim tot fet, al contrari. L’important és centrar-nos en la nostra millora com equip, continuar treballant i millorant, anar polint els petits detalls. A més a més de competir amb les millors tripulacions del món, a nivell de país tindrem una lluita molt dura per participar en els Jocs de París. S’ha de continuar treballant de valent.

P: Ja per acabar, com a becada pel Consell Català de l’Esport, pots explicar-nos com és això de viure i entrenar a les instal·lacions del BISC?

R: El BISC és casa meva, porto entrenant aquí d’ençà que el van obrir quan jo estava en Optimist. Sempre m'han obert les portes i m'han donat totes les facilitats per utilitzar les instal·lacions i poder entrenar en les millors condicions.