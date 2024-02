Iker Pajares, sotscampió a Washington i 15è al Ranking Mundial

Iker Pajares ha estat un dels grans protagonistes de l’Squash On Fire Open, celebrat a Washington (USA). Un campionat categoria Bronze PSA amb 50.000 $ de dotació econòmica i puntuable pel circuit professional mundial PSA.

El català, recent campió d’Espanya absolut, va fer un magnífic torneig, accedint a la final, després d’imposar-se a vuitens de final a Bernat Jaume (Squash Project, PSA 57) per 3 jocs a 1, als quarts de final a l’anglès Nathan Lake (PSA 26) per 3 jocs a 2 i a les semifinals al francès Victor Crouin (PSA 11) també per 3 jocs a 2, en un partit èpic de 89 minuts amb parcials d’11/5, 5/11, 8/11, 12/10 i 14/12.

A la final, el desgast físic del de Sabadell no el va permetre lluitar pel títol davant l’egipci Youssef Soliman (PSA 12) i va caure per 3 jocs a 1, amb parcials d’11/5, 11/4, 10/12 i 11/3. Iker Pajares assoleix la posició 15 al Ranking Mundial, la màxima que mai cap jugador català havia assolit prèviament.