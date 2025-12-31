Un Espanyol 2025 de 'diez'... momentos: del 'Romerazo' ante el Real Madrid al repóker en San Mamés

El RCD Espanyol 2025 ha llegado a su fin. La entidad blanquiazul cierra este 31 de diciembre un año para enmarcar en el que prácticamente todo han sido alegrías, con la celebración del 125 aniversario de la entidad como broche de oro. En SPORT repasamos los diez momentos más destacados de un equipo que, muchos años después, vuelve a codearse con los grandes.

1 de febrero: cambio de rumbo tras el 'Romerazo' al Real Madrid

Tras un final de 2024 para olvidar, el 2025 perico no pintaba demasiado bien. Se auguraba un año complicado en clave blanquiazul, un año que olía a otro posible descenso a Segunda División. Pero Manolo y los suyos se exprimieron al máximo para darle la vuelta a la situación. Y ahí entraron en juego dos partidos clave: el 2-1 ante el Real Valladolid y el 1-0 contra el Real Madrid. Si bien el gol de Roberto ante el Pucela evitó una catástrofe contra el entonces colista de Primera, fue la victoria frente a los blancos del 1 de febrero la que llenó de esperanzas el RCDE Stadium.

Aquel día, con Carlos Romero como gran protagonista (por el gol y por una falta sobre Mbappé que, según los madridistas, merecía la roja directa), los pericos abandonaron por primera vez en mucho tiempo las posiciones de descenso. Y todo gracias a un tanto del lateral zurdo frente a un Real Madrid que parecía imbatible y que encadenaba seis jornadas sin conocer la derrota. Desde entonces, el equipo catalán ya no volvió a ocupar nunca más la zona roja de la clasificación.

Carlos Romero fue el gran protagonista del Espanyol-Real Madrid de la pasada temporada / Valentí Enrich

18 de abril: "¿Europa? En el Nou Sardenya"

Aquel camino iniciado en febrero tuvo continuación con tres victorias consecutivas en Vallecas, Balaídos y en casa ante el Getafe. Nadie se lo habría imaginado. El segundo peor equipo de LaLiga a domicilio se quitaba esa etiqueta con dos victorias de una tacada. Además, contundentes. Una goleada por 0-4 al Rayo Vallecano y un 0-2 frente al 'EuroCelta'. Una racha a la que se añadió el triunfo frente al Getafe, que impulsaba al Espanyol en la tabla y que incluso le acercaba a posiciones europeas.

Pero ya saben: "Europa, en el Nou Sardenya". La popular frase espetada por Manolo González en la rueda de prensa pospartido después de ganar al cuadro azulón (1-0) vino como anillo al dedo. Y es que el Espanyol no estaba para hablar de Europa. Bien lo sabía el técnico gallego, pese a los 38 puntos que atesoraba. Y es que tras esa racha, vino otra extremadamente opuesta. Los blanquiazules encadenaron 6 jornadas sin ganar y llegaron a la última jornada todavía sin los deberes hechos.

Manolo González, durante el partido ante el Getafe del curso pasado / EFE

24 de mayo: día de la salvación

Pero todo el sufrimiento llegó a su fin un 24 de mayo en el RCDE Stadium, el día de la salvación. Fue Javi Puado quien se vistió de héroe -de nuevo- para desatascar el partido ante una UD Las Palmas que no se jugaba nada pero que estaba plantando cara en Cornellà-El Prat. Luego, Pere Milla certificó la permanencia perica con un 2-0 que elevó al Olimpo a Manolo González, capaz de darle la vuelta a la situación con una salvación que él mismo considera "milagrosa".

“La gente no es consciente de lo que es hacer un equipo con cero euros. No bajar fue un milagro", concluyó el técnico blanquiazul en una entrevista con 'Panenka'. Y es que el pasado 24 de mayo fue un día de emociones fuertes. Prueba de ello fue la invasión de campo por parte de los 35.000 presentes, a modo de liberación de toda la tensión acumulada durante la temporada. Por cierto, aquel día fueron manteados y sacados a hombros varios futbolistas, entre ellos Joan García.

La afición del Espanyol invadió el terreno de juego tras certificarse la salvación / EFE

18 de junio: marcha de Joan García al eterno rival

Precisamente el de Sallent fue otro de los grandes protagonistas del 2025 perico, tanto para bien como para mal. "El portero Joan García ha abonado su cláusula de rescisión -25 millones más el IPC- y pone fin a su etapa como jugador del RCD Espanyol". Una línea, 26 palabras, un enunciado puramente informativo... Así terminó la etapa blanquiazul de un canterano que se había convertido en ídolo de la afición, que se había mostrado orgulloso de ser perico y que se besaba el escudo el día de la salvación.

El Espanyol tenía asumida desde hacía tiempo la marcha de un Joan García que estaba listo para dar el salto a un grande tras una temporada para enmarcar, siendo determinante para que el equipo no bajara a Segunda División. Lo que nadie se esperaba, al menos en Cornellà-El Prat, es que el portero se marchase al eterno rival, al FC Barcelona. No se lo perdonan en el RCDE Stadium, donde, cosas del fútbol, todo ha ido a mejor desde su adiós.

Joan García se marchó del Espanyol al Barça / RRSS

14 de julio: una nueva era con Alan Pace

Era una época en la que la etapa 'Rastar Group' daba sus últimos coletazos. El proyecto de Chen Yansheng ya no se sostenía por ningún lado y la salvación terminó por precipitarlo todo. Si bien el traspaso no se oficializó hasta el 9 de octubre, el primer anuncio de la venta del RCD Espanyol llegó el pasado 14 de julio.

Alan Pace se convertía en el nuevo dueño y presidente de la entidad perica tras adquirir el 99,65% del capital del Espanyol a través de Velocity Sports Partners, brazo inversor de la empresa estadounidense ALK Capital. Desde entonces, la ilusión ha regresado a Cornellà-El Prat, con una nueva cabeza visible que sí ha logrado conectar con el público y que no se desentenderá del proyecto deportivo.

“Ser el presidente del Real Club Deportivo Espanyol supone un inmenso honor. Es un club con 125 años de historia, que ha sido capaz de superar dificultades en el pasado y que mira con optimismo el presente. Es un gran reto para mí y sólo puedo prometer trabajo y esfuerzo para conseguir llevar al Espanyol a lo más alto”, dijo Pace en su discurso durante la JGA.

Alan Pace, nuevo propietario del RCD Espanyol / RCDE - CARLOS MIRA

1 de julio - 1 de septiembre: un mercado histórico

Todavía sin influencia de la nueva propiedad en términos económicos, la marcha de Joan García permitió a la dirección deportiva formar un equipo que, a día de hoy, se codea con los grandes de LaLiga. La inflexibilidad de Fran Garagarza para negociar con el FC Barcelona obligó a los culés a abonar los 25 'kilos' íntegros más IVA de la cláusula del guardameta, dinero que posteriormente fue utilizado (solo una pequeña parte) para reforzar la plantilla.

Llegaron hasta 14 piezas nuevas, la gran mayoría futbolistas clave para Manolo González en un mercado que se centró en dar continuidad a varias de las figuras que destacaron el año anterior. El gran fichaje de la dirección deportiva fue el de Roberto Fernández, por quien se pagaron 6,20 millones por la mitad de sus derechos. También se incorporaron Urko González (5M), Carlos Romero (repite cesión), Marko Dmitrovic (libre), Kike García (libre) y Tyrhys Dolan (libre), cinco de los futbolistas más importantes para el técnico en lo que llevamos de curso.

A ellos se les sumaron Clemens Riedel (2M), Charles Pickel (1M), José Salinas (libre), Miguel Rubio (libre), Luca Koleosho (cesión), Ramón Terrats (cesión) y los jóvenes Hugo Pérez y Marcos Fernández, ahora cedidos en Segunda. En total, fueron únicamente 14,20 los millones que invirtió el Espanyol en una plantilla que ahora es quinta en LaLiga y que sueña con cotas altas.

Roberto Fernández, presentado como nuevo jugador del RCD Espanyol / Carlos Mira - RCDE

17 de agosto: comienzo de Liga con buen pie

Todavía no se había cerrado el mercado, pero el Espanyol ya había dado la primera sorpresa de LaLiga. Primera jornada y primera victoria contra todo un Atlético de Madrid que se gastó unos 160 'kilos' más que el club blanquiazul. Julián Álvarez lo puso complicado, pero Miguel Rubio y Pere Milla protagonizaron la primera remontada perica y marcaron el inicio de una ilusionante temporada 25/26.

A ese triunfo le siguieron un empate en Anoeta y dos victorias más contra Osasuna y Mallorca, que permitieron al Espanyol llegar a ocupar posiciones de Champions League. La derrota contra el Real Madrid en el Bernabéu cortó la racha, pero no el potencial de un club más que centenario.

El Espanyol arrancó la Liga con victoria ante el Atlético de Madrid / EFE

28 de octubre: 125 aniversario

No podía llegar en mejor momento una celebración tan sentimental. El RCD Espanyol cumplió 125 años de historia el pasado 28 de octubre. Y lo hizo tras otras dos victorias contra el Real Oviedo y ante el Elche. "Somos familia, orgullo y resistencia", reza la canción 'Amor Indestructible' creada para la ocasión.

Con un acto central en el Paranimf la Universitat de Barcelona, allí donde un grupo de estudiantes catalanes encabezados por Àngel Rodríguez fundaron en el año 1900 un club que cuenta con una vasta trayectoria en el fútbol español, se puso el boche final a una celebración que contó con un nuevo himno, una equipación especial e infinidad de actividades para todos los públicos.

El Espanyol celebró su 125 aniversario el pasado 28 de octubre / RCD ESPANYOL

4 de diciembre: la mancha negra del 2025

Pero más allá de lo extradeportivo, también está siendo una temporada histórica para el Espanyol sobre el terreno de juego. Prueba de ello es el balance liguero de 10 victorias, tres empates y solo cuatro derrotas que acumula la entidad catalana. Pero en todas estas páginas de éxitos aparece una pequeña mancha que, si bien no empaña la excelente temporada de los de Manolo González, sí generó cierto enfado por cómo se dio.

Nos remontamos a principios de este mes de diciembre, cuando se esfumaron de golpe todas las ilusiones puestas en la única competición que le ha dado títulos al Espanyol. El cuadro blanquiazul cayó en la segunda ronda de la Copa del Rey frente a un rival de Segunda Federación, el Atlético Baleares. No fueron capaces los pericos de igualar el tanto de Jaume Tovar en el 54' y se despidieron de un torneo copero que había generado grandes expectativas, sobre todo por el buen momento liguero que permitía quizás darle más protagonismo a la Copa.

La eliminación de Copa, única mancha negra en el 2025 del Espanyol / RCD ESPANYOL

22 de diciembre: repóker de victorias

Ya olvidado dicho tropiezo y para culminar este repaso por el 2025 blanquiazul podríamos escoger hasta cinco fechas diferentes. Las de las cinco victorias consecutivas que el Espanyol ha encadenado en el tramo final de año para decir bien alto que Europa ya no es un sueño. Y es que 33 puntos son más de tres cuartos de la salvación, sobre todo con tan solo 17 jornadas disputadas.

La racha empezó el 24 de noviembre tras derrotar en casa al Sevilla (2-1) y siguió con el triunfo a domicilio en Balaídos (0-1). De vuelta a Cornellà, los de Manolo González se impusieron al Rayo Vallecano (1-0) para afrontar con la moral por las nubes las salidas al Coliseum y a San Mamés. Y vaya si lo hizo.

Tras un merecido 0-1 con gol de Cabrera ante su exequipo, el repóker llegó el pasado 22 de diciembre en Bilbao, donde el Espanyol logró una remontada en San Mamés (1-2) que le permite finalizar el 2025 en la quinta posición y con una racha de resultados que no se veía desde la campaña 98/99, con el técnico Miguel Ángel Brindisi al frente. Y es que los números hablan por sí solos. La pasada temporada, a estas alturas de LaLiga, el Espanyol ocupaba la 18ª posición con 15 puntos. En la actual, suma 18 unidades más, es decir, 33 puntos con los que pone fin a un 2025 prácticamente inmejorable.