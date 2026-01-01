Apuesta total del Espanyol en enero

En el Espanyol prácticamente todo son buenas noticias. El equipo va como un tiro en LaLiga tras encadenar cinco victorias consecutivas, la afición se identifica más que nunca con los jugadores y reina la calma institucional desde la llegada de Alan Pace. Y, tras el parón navideño, tendrá la oportunidad de ratificar este buen momento con el derbi contra el FC Barcelona en el RCDE Stadium.

Tras haberse disputado 17 jornadas del campeonato, el conjunto blanquiazul se sitúa en estos momentos en la quinta posición de la clasificación, con 33 puntos, a tan solo nueve de los 42 que habitualmente suelen ser suficientes para conseguir la permanencia en Primera División, el objetivo del Espanyol a principios de temporada. Ni en los mejores sueños de los pericos se habían imaginado estar afianzados en las posiciones europeas a estas alturas de la liga.

Pero en el Espanyol aún quieren más, y planean hacer una apuesta total este enero para reforzar al equipo. Sin perder la cabeza ni cometer excesos, el club perico pretende reforzar varias posiciones para dar un salto cualitativo de cara a lo que queda de temporada y, si es posible, luchar hasta el final por los puestos que dan acceso a la competición europea la próxima temporada.

En ese sentido, el Espanyol planea incorporar a un centrocampista organizativo y a un segunda punta. A pesar de contar con jugadores de nivel como Edu Expósito, Pol Lozano o Urko González, en el partido de San Mamés —donde Riedel acabó actuando como mediocentro— se evidenció la falta de un refuerzo para esta posición, aunque hay que tener en cuenta que Pickel estaba disputando la Copa África y Terrats sigue lesionado. Precisamente, el centrocampista catalán podría abandonar el club blanquiazul tras no terminar de adaptarse en los primeros meses de competición y ante el fuerte interés del Getafe.

En la punta de ataque, el equipo cuenta con Kike García y Roberto, pero busca una alternativa más móvil que pueda acompañar a estos dos ‘9’ más clásicos. Por ello, ya está rastreando el mercado en busca de un jugador capaz de cumplir estas funciones. Por último, otro futbolista que podría abandonar el Espanyol es Antoniu Roca, quien desea disputar más minutos para consolidarse como profesional. No obstante, desde el club quieren mantenerlo hasta el final de la temporada.