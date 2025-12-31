Javi Puado, sobre el derbi: "Queremos que no haya altercados que paren el partido y nos hagan jugar sin público"

El derbi no es un partido cualquiera en Barcelona. Bien lo sabe Javi Puado, capitán del RCD Espanyol que ya ha vuelto a los entrenamientos grupales, que desea jugar frente al FC Barcelona pero que deja claro que todavía podría no estar listo para el partido de este sábado. El delantero blanquiazul, en declaraciones a los medios del club, dejó en el aire su presencia en el derbi, lanzó un mensaje de tranquilidad a la afición y se pronunció sobre el regreso de Joan García.

El '7' perico está más cerca que nunca de regresar a los terrenos de juego casi tres meses después de sufrir una lesión en la rodilla, y en ese sentido comenzó valorando su situación personal en unas palabras difundidas por la entidad catalana: "Me siento bien, bastante bien. He vuelto a entrenar con el equipo y estoy contento de volver a estar con mis compañeros. Después de un tiempo largo trabajando aparte, estoy feliz de volver a estar en el verde y poco a poco mejor".

No será un regreso fácil y, en caso de ser convocado ante el Barça, no estaría garantizada su participación. Él mismo sabe que las recuperaciones de rodilla son siempre complicadas: "Ha sido una lesión de rodilla que no es fácil, hay que tener cuidado, no puedes arriesgar mucho porque si se agrava más la lesión puede ser mucho peor. Poco a poco, esta semana empiezo con el equipo, estoy empezando a hacer entrenos completos. Si tengo buenas sensaciones, está claro que hablaré con el míster para intentar volver a la dinámica de partido".

"Lo importante es volver bien, volver fuerte, y que cuando toque, sea esta semana, la siguiente o la siguiente, estar al 100%", añade un Puado que no confirma su presencia en el derbi, si bien sabe que es un partido "muy importante". "Esperamos sobre todo ganar, es un partido muy importante para nosotros y obviamente sabemos todos que en la ciudad de Barcelona es un derbi muy duro, muy difícil. En los últimos años no hemos podido conseguir la victoria en casa en Liga y tenemos ganas".

Mensaje de calma

Lo que quiere Javi Puado es que la afición perica, tras años de derrotas o empates frente al Barça, "salga por fin victoriosa de un derbi, hay que ir a por todas". Siguiendo en la línea de los aficionados, el capitán también aprovechó sus declaraciones para mandar un mensaje de calma, como ya hicieran antes el propio club con un comunicado o personalidades como Joan Capdevila o Joan Collet o Xavi Andreu.

"Jugar con nuestra afición es lo más importante. Nosotros lo que queremos es jugar con ellos, que no haya ningún altercado que se pueda aprovechar para parar el partido y que luego nos hagan jugar sin público", dijo tajante Javi Puado.

Javi Puado posa para SPORT durante un evento de Decathlon / Dani Barbeito

Pero no se quedó ahí el '7' perico: "Lo que queremos nosotros es que se juegue el partido con ellos, disfrutar con ellos, ganar con ellos y que la gente esté tranquila, que nos anime como nunca y que cuando acabe el partido todos estemos contentos y podamos irnos a casa con los tres puntos".

Joan García regresa

No será para nada un derbi fácil para el Espanyol, que nunca ha ganado al FC Barcelona en el RCDE Stadium en partido liguero: "Sí, se ganó en Copa del Rey (con un gol de Melendo), pero en Liga nunca lo hemos conseguido, creo que puede ser un buen año para hacerlo. Obviamente es un partido complicado, tienen los mejores jugadores del mundo y va a ser difícil, pero nosotros creo que estamos en una buena dinámica, venimos de cinco victorias y queremos la sexta. No va a ser fácil pero hay que hacerlo todo para ganar".

Óscar Melendo, protagonista de la única victoria perica ante el Barça en el RCDE Stadium / EFE

Pese a tratarse de declaraciones a los medios oficiales del club, Puado no evitó hablar de Joan García: "Al final Joan García es pasado ya de este club, nos ayudó en su momento y ahora está en el Barcelona. Nosotros nos centramos en lo nuestro, intentar ganar el partido, juegue quien juegue de ellos, e intentar hacerlo lo mejor posible para llevarnos los tres puntos".

Y dejó claro el objetivo del RCD Espanyol de cara al derbi: "Jugamos en nuestra casa, con nuestra afición, en nuestro estadio y en una buena dinámica que llegamos. Así que el objetivo es ganar, no hay otra. Todo lo que no sea ganar el primer derbi en casa después de tantos años, no nos hará estar contentos del todo. Obviamente en Liga siempre que puntuamos se está contento, pero queremos ganar el derbi y que todos seamos felices".