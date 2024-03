Tuchel, sobre el partido ante la Lazio: "Espero que no sea el último"

El Bayern de Múnich afronta la vuelta de octavos de final de Champions League contra la Lazio con una desventaja mínima de un tanto, que deberá remontar si quiere seguir vivo en la lucha por el título europeo.

De hecho, eliminado de la Copa de Alemania y a diez puntos del Leverkusen en la Bundesliga, únicamente le queda conquistar la Champions para poder levantar algún trofeo esta temporada.

En la rueda de prensa previa al crucial enfrentamiento, Thomas Tuchel fue cuestionado por si creía que el partido ante la Lazio podría ser el último como entrenador del Bayern.

"Por lo que a mí respecta, no espero que sea el último, pero no puedo hablar por los demás. Yo me limito a lo acordado. Todos pueden estar seguros de que no hay nadie que tenga más ambición de ganar el partido de mañana que yo", aseguró con firmeza el técnico germano.

Sobre la dificultad del encuentro, Tuchel afirmó que "necesitamos la combinación de jugar con la cabeza fría, pero también emocionalmente al mismo tiempo". Asimismo, el preparador del cuadro bávaro explicó que "tenemos que jugar a por goles desde el principio".

Thomas Tuchel cuenta con la afición para darle la vuelta a la eliminatoria: "Nos dará el empujón para alcanzar el objetivo de ganar con un margen de dos goles".

En cuanto a algunos nombres propios, el técnico del Bayern confirmó la vuelta de Leroy Sané y la posibilidad más que real de que Alphonso Davies salga desde el once titular.

También habló en rueda de prensa el central Matthijs de Ligt que se reencontrará con un viejo conocido para él: "Aprendí mucho de Sarri en la Juventus, sobre todo en lo que respecta al trabajo defensivo. Jugamos mucho con él en cobertura zonal".

Asimismo, sobre una posible salida del Bayern de Múnich en el próximo mercado de fichajes, expuso que "ahora no es el momento de pensar en un cambio o en otra cosa; estoy muy feliz en el Bayern de Múnich".