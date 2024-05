Joao Félix-Xavi: ni amor, ni odio

Una de las múltiples incógnitas que sobrevuelan la plantilla del Barça de cara a la próxima temporada es el caso de Joao Félix. El delantero luso, cedido por el Atlético de Madrid, ha dejado buenos números -10 goles y seis asistencias- pero ha perdido protagonismo en el tramo final de curso. Ahora, la situación parece más abierta que nunca. Xavi parece evidenciar que su continuidad no es prioritaria, pero los problemas de 'fair play' juegan en favor del luso, que también tiene algo que decir.

A principios del pasado verano, cuando empezó a sonar el nombre de Joao Félix, rápidamente trascendió que para el egarense no se trataba de una opción de especial interés. Después, cuando el poco margen de maniobra redujo la ecuación a Joao Félix o nada, Xavi prefirió reforzarse porque conoce que de la calidad del jugador no hay ninguna duda.

Los números del portugués para nada son malos. De hecho, en varios momentos de la temporada, sobre todo al principio, Joao se hizo con la titularidad en el extremo izquierdo. Sus 10 goles y seis asistencias confirman que su contribución ofensiva es mejor de lo que algunos venden. Quizá no se ha salido, pero ha rendido. Solo Lewandowski (24) y Ferran (11) suman más tantos que el ex del Benfica. En términos de minutos, Félix suma 2.066, lo que supone un 45% del total de la temporada.

El protagonismo del portugués ha caído en picado cuando ha llegado la hora de la verdad. En cuatro partidos ante Nápoles y PSG, el extremo solo acumuló 50 minutos. Joao también fue suplente en el reciente Clásico. Y, este lunes, se quedó por primera vez en Liga en el banquillo durante los 90 minutos de juego. Hay quienes ven en dicha decisión de Xavi un mensaje claro. Hay quienes recuerdan que no pueden jugar todos.

Joao, 'tocado' pero no hundido

Lo que está claro es que la situación económica del Barça obliga a seleccionar muy bien en qué invertir los espacios salariales que se creen. Si el club no puede reforzarse a través de inversiones, difícilmente encontará opciones supuestamente tan 'low cost' -habrá que ver qué dice el Atlético de Madrid, claro- como Joao Félix. Y, viendo sus números, parece evidente que el luso ha demostrado ser de mucha utilidad.

Paralelamente hay que ver qué opina el jugador. Decepcionado con su rol en el último tercio de temporada, el deseo de Félix no es otro que sentirse importante para el entrenador. Lo consiguió solo a ratos con Xavi pero aún así no se da aún por vencido a la hora de intentar reivindicarse ante el técnico. Pero eso no quita que la obligación del luso sea tener todas las opciones en la cabeza. Si aparece un club muy interesado en hacerse con sus servicios, lógicamente el atacante deberá valorar y escuchar la propuesta. Porque por más que desee seguir en el Barça, lo que más llena a un jugador siempre es sentir la confianza total de un proyecto o de un entrenador.