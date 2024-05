El 3x3 de fichajes del Barça: los cambios que quiere Xavi

Tras una temporada llena de obstáculos en la que el Barça no ha conseguido los objetivos marcados en forma de títulos, el club azulgrana se prepara para un verano movido. La dirección deportiva azulgrana, consciente de las dificultades de salir al mercado con las actuales penurias económicas, trabaja a destajo para intentar regresar a la norma 1:1, aunque la realidad es que el Barça no lo tendrá tan fácil para recibir la luz verde de LaLiga.

En 'La Posesión' de SPORT, Lluís Miguelsanz, subdirector del diario, comenta las dificultades que puede encontrarse el Barça y los movimientos que pueden darse para satisfacer las necesidades de Xavi:

"La sensación de que será un verano muy largo y que no será sencillo llegar a la norma del 1:1", apunta Miguelsanz. "El Barça quiere sacarse de encima a los jugadores que no van a tener minutos, y si eso no es posible, al final, se tendrá que dar una venta de esas millonarias de jugadores que hasta este momento son titulares", asegura.

Ante esta situación, David Bernabéu, periodista de SPORT y director de 'La Posesión', lanza una propuesta que en el Barça no verían con malos ojos para poder hacer caja: "Una idea de máximos es vender a Araujo, Frenkie y Raphinha, que son tres jugadores que están en la rampa de salida y se plantean vender si hay buena oferta. Hay solo 4/5 jugadores intransferibles y ellos no lo son", puntualiza.

Con esta idea, quedaría en el aire la posibilidad que estas salidas sean el punto de partida para que, a cambio, el Barça fiche a tres jugadores con los que Xavi sueña para su nueva proyecto: "A cambio de esas salidas, estarían las llegadas de Nico Williams, Kimmich y Bernardo Silva", lanza David Bernabéu.

"Eso lo firmaría Xavi", apunta Miguelsanz que, sin embargo, deja claro que el camino para llegar a un escenario como este no será fácil: "El jugador tiene que querer salir, segundo tiene que llegar la oferta adecuada y dependerá mucho del momento en el que llegue esa oferta".