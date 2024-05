¿Ganará Lewandowski su Balón de Oro?

'France Football', revista que premia cada año al mejor futbolista del mundo con el Balón de Oro, canceló el premio en 2020 a causa de la pandemia. Robert Lewandowski era el gran favorito porque lo había ganado todo con el Bayern, incluida una Champions League que completaba de forma brillante el triplete de los bávaros. El polaco marcó un total de 55 goles en 47 partidos, cifras que le permitían soñar con su primer galardón, pero la suerte volvió a serle esquiva.

"En 2020 y 2021 pasé los mejores años de mi carrera. Hace poco un amigo me envió estadísticas: marqué 100 goles en 85 partidos", dijo recientemente en una entrevista en 'Sport Bild'. Cuatro años más tarde, la revista francesa está valorando la posibilidad de conceder al delantero un premio que, sin duda, merecía. No hay nada aún decidido, pero son varios los factores que podrían llevar a rellenar el hueco de 2020, año en el que Lewandowski sí recibió el 'The Best'.

Messi ganó su octavo Balón de Oro en 2021 / SPORT

Uno de los más importantes es la investigación abierta en Francia hace unos meses por el Balón de Oro 2021 que ganó Leo Messi. Al parecer, el PSG, supuestamente, habría presionado a 'France Football' en favor del argentino, que, por otro lado, tampoco necesitaba ningún tipo de ayuda externa. En aquella ocasión, sin embargo, Lewandowski acabó segundo, por lo que vio cómo, de nuevo, se le escapaba un galardón por el que lleva peleando toda su carrera. Preocupa mucho entre los responsables de la revista la pérdidad de reputación que puede provocar la investigación abierta y ese es uno de los motivos que están llevando a 'France Football' a valorar la posibilidad de que Lewandowski reciba el premio que no pudo ganar en 2020.

El futbolista polaco expresaba así sus sentimientos en la misma entrevista a 'Sport Bild': "Lewandowski dijo: "Por supuesto que me hubiera gustado recibir el Balón de Oro algún día. No es que esté enfadado o triste porque aún no tengo este trofeo, pero mi sensación es que hubiera podido ganarlo en cualquiera de los dos años". Y, por supuesto, Robert no tendría ningún problema en recibirlo ahora: "Digámoslo así: si recibiera el Balón de Oro 2020 cuatro años después, no me sentiría ofendido. Sería un gran honor y aceptaría el premio".

"Si lo ganara cuatro años después sería un gran honor y aceptaría el premio" Robert Lewandowski

El Balón de Oro se entrega desde 1954 y solo en 2020 no lo recibió ningún futbolista, por lo que entregárselo a Lewandowski sería una restitución histórica que completaría el palmarés del galardón. Además, en la próxima edición, para la que han unido fuerzas 'France Football' y UEFA, también se premiará al mejor entrenador y entrenadora del año.

Son cada vez más las voces que aprietan para que la revista rellene el hueco de 2020 y, de hecho, el entorno de Lewandowski está detectando mucho interés por parte de la prensa sobre este tema. Algo se mueve. Uno de los periodistas más influyentes a nivel europeo, Fabrizio Romano, lo resumía así recientemente en uno de los podcasts polacos más seguidos, 'Pogadajmy o PiLce': "Claro que merece aquel Balón de Oro, fue quien más goles marcó y quien más trofeos ganó aquel año, sería una gran noticia que 'France Football' le entregara el premio. De hecho, no solo por aquel año, sino por una carrera excepcional que ni siquiera ha acabado aún. Espero que pase y que puedan corregir lo que en aquel momento fue un error".