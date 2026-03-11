El Sporting también se queda 'congeladø' en Noruega

Vencieron al Atlético de Madrid y al Manchester City en la fase de liguilla. Tumbaron al Inter en la ida en Noruega. Ganaron también en Italia, 1-2, metiéndose a octavos de final. Y, ahora, tienen pie y medio en los cuartos de la Champions League. Lo de este Bodø/Glimt va muy en serio. Porque los noruegos se valieron de la fría noche para congelar a otro rival europeo, esta vez el Sporting CP, vencido por 3-0.

Lo puso complicado en un principio el Sporting, guiado por un Francisco Trincao que trataba de encontrar a Luis Javier Suárez en ataque. No pudo el colombiano romper la resistencia de Haikin. Por contraparte, Rui Silva sí vería perforada la suya gracias a un muy dudoso penalti que Sondre Fet se encargó de convertir en gol. Decisión polémica de Alejandro Hernández Hernández.

Los de Knutsen, a partir de ahí, se mostraron muy superiores. Tanto que se marcharían a vestuarios con otra jugada de las suyas, hilvanada entre líneas y con Hogh, Fet o Haughe como protagonistas. Aún así, fue Blomberg el que la terminó, disparando dentro del área con el interior para el 2-0.

Son los nombres de la competición. Entre Hauge y Hogh han caído ya colchoneros, 'cityzens', 'nerazzurri'... y ahora le tocó a los leones de Lisboa. Porque el '10' encaró por la banda, sirvió la pelota al centro y el '9' remató a merced, sentenciando los números de goleada que dejan bastante encarrilada la eliminatoria. El Jose Alvalade dictará sentencia el próximo martes.