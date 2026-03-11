Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Sporting también se queda 'congeladø' en Noruega

El conjunto portugués sufrió una goleada contra el Bodø, que dejó encarrilada la eliminatoria para la vuelta en Lisboa

Vencieron al Atlético de Madrid y al Manchester City en la fase de liguilla. Tumbaron al Inter en la ida en Noruega. Ganaron también en Italia, 1-2, metiéndose a octavos de final. Y, ahora, tienen pie y medio en los cuartos de la Champions League. Lo de este Bodø/Glimt va muy en serio. Porque los noruegos se valieron de la fría noche para congelar a otro rival europeo, esta vez el Sporting CP, vencido por 3-0.

Lo puso complicado en un principio el Sporting, guiado por un Francisco Trincao que trataba de encontrar a Luis Javier Suárez en ataque. No pudo el colombiano romper la resistencia de Haikin. Por contraparte, Rui Silva sí vería perforada la suya gracias a un muy dudoso penalti que Sondre Fet se encargó de convertir en gol. Decisión polémica de Alejandro Hernández Hernández.

Los de Knutsen, a partir de ahí, se mostraron muy superiores. Tanto que se marcharían a vestuarios con otra jugada de las suyas, hilvanada entre líneas y con Hogh, Fet o Haughe como protagonistas. Aún así, fue Blomberg el que la terminó, disparando dentro del área con el interior para el 2-0.

Son los nombres de la competición. Entre Hauge y Hogh han caído ya colchoneros, 'cityzens', 'nerazzurri'... y ahora le tocó a los leones de Lisboa. Porque el '10' encaró por la banda, sirvió la pelota al centro y el '9' remató a merced, sentenciando los números de goleada que dejan bastante encarrilada la eliminatoria. El Jose Alvalade dictará sentencia el próximo martes.

