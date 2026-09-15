Joan Laporta: "Es un orgullo inmenso que el Spotify Camp Nou acoja la final de la Champions de 2029" / FC BARCELONA

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Joan Laporta: "Es un orgullo inmenso que el Spotify Camp Nou acoja la final de la Champions de 2029"

El presidente azulgrana, Joan Laporta, calificó de "orgullo inmenso" que la UEFA haya escogido al estadio azulgrana para la final de 2029. "Es un reconocimiento internacional al nuevo estadio que se consolida como un estadio de referencia mundial, en la vanguardia de la experiencia, la tecnología, la conectividad, la accesibilidad y los servicios", dijo en unas declaraciones ofrecidas por la entidad catalana.