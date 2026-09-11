Cesc Fàbregas, el Cruyff del Como: "Es lo que Johan fue para el Barça"

El Como fue demasiado para un RB Leipzig que acabó siendo víctima del brillante fútbol que practican los pupilos de Cesc Fàbregas. Así de simple. Cualquiera diría que era su primera noche europea y, además, en la Champions, un escenario exigente incluso para los más valientes.

Más importante es el cómo que el qué (nunca mejor dicho). Sabía el de Arenys de Mar hacia dónde quería ir desde el preciso momento en el que cogió las riendas del equipo en el que colgó las botas. Cambió el balón por la pizarra y cogió las riendas del sub-19, aunque duró poquísimo.

Pasó de ser el entrenador interino a convertirse en entrenador asistente de Osian Roberts en cosa de un mes. Por cuestiones legales, de título, vaya, porque Cesc era la cara visible del proyecto. Y, en julio de 2024, tras el ascenso a la Serie A más de dos décadas después, pudo presumir de ser el entrenador 'oficial'.

Sello propio

Quería impregnar su sello. Apostó por una fórmula que, con el transcurso de los meses, le daría tremendo rédito: un cóctel de jugadores experimentados que aportasen liderazgo y jóvenes promesas a pulir y moldear. Entre ellas los Álex Valle, Máximo Perrone, Martín Baturina, Assane Diao o la joya de la corona, Nico Paz.

Fue cociéndose a fuego lento. El Como es uno de los nuevos ricos de Europa y, bajo el paraguas de Djarum Group, conglomerado empresarial de Indonesia, propiedad de los hermanos multimillonarios Robert Budi y Michael Hartono - fallecido en marzo -, ha hecho realidad los deseos de Cesc. Inversiones importantes y acertadas, pero no descabelladas.

Saber cómo gastar

Este curso, para el debut en la Champions, se firmó a Luis Milla, Trevor Chalobah, Robert Sánchez, Moise Kean, Samuele Ricci o Yan Couto - los tres últimos, cedidos -. También incorporó al canterano azulgrana Andrés Cuenca, prestado al Sporting de Gijón hasta final de temporada.

Los lombardos hicieron historia en un entregadísimo Giuseppe Sinigaglia. Y Cesc, convertido en un auténtico ídolo en la ciudad del lago, recibió uno de los elogios más hermosos que pueden dedicarse en el mundo del fútbol de boca del presidente de la entidad, Mirwan Suwarso.

Cesc, un ídolo en Como

"Cesc Fàbregas es para el Como lo que Johan Cruyff fue para el Barcelona. Esperamos que vaya a más. Nos ha ayudado a llegar hasta aquí, y creo que lo más importante de Cesc es que nos ha enseñado cómo creer, cómo pensar y cómo soñar en grande. Lo está demostrando y creo que es posible si trabajas duro", aseguró en una entrevista con 'Movistar+'.

El máximo mandatario tuvo un precioso detalle al ceder su entrada a algunos de los aficionados históricos del club —los nacidos en 1950 o antes—, permitiendo así que quienes llevan toda una vida siguiendo al equipo pudieran vivir en primera persona una jornada histórica para la ciudad.

El de Arenys de Mar agradeció el halago de Mirwan Suwarso y explicó que lo había llamado hacía un par de horas para darle las gracias.

Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907 / EFE/ANTONIO SAIA

"Somos un club muy joven y hemos dado pasos demasiado rápidos... Pero hay que adaptarse a todo. Yo soy un soñador y he hecho una carrera como futbolista gracias a mi fuerza, que era la mentalidad y de querer superarme siempre. Era lento, no era muy ágil... Tenía el don del último pase y poca cosa más. Ahora intento aportar mi experiencia y valores", declaró.

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"Cesc ha construido para el club y no para sí mismo y su huella permanecerá para siempre", reconoció el presidente. El ascenso del Como ha sido extraordinario: de competir en la Serie D en 2018 a deslumbrar en la Champions en 2026.