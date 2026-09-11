Agridulce debut de Marc Guiu en Champions con el Leipzig

El Chelsea, a petición del propio Marc Guiu, no le inscribió ni asignó dorsal para la 2026/27. La llegada de Xabi Alonso tampoco le garantizaba la continuidad necesaria para demostrar su valía, por lo que el '38' que había lucido la pasada campaña pasó a manos de Tosin Adarabioyo. Tras valorar distintas propuestas para abandonar Stamford Bridge, el delantero se decantó finalmente por la del RB Leipzig.

Un contexto propicio e interesante para el de Sant Celoni, que firmó hasta 2031 en una operación cifrada en torno a los 16 millones de euros y que incluye una cláusula que permite al Chelsea reservarse una opción de recompra durante las próximas temporadas.

Contexto ideal

"Fichar por el RB Leipzig es justo lo que necesitaba. La directiva del club se esforzó mucho por ficharme y, durante nuestras conversaciones, me explicaron claramente el papel que puedo desempeñar aquí", expresó el exculé a los canales oficiales del club germano.

Es bien sabida la extraordinaria capacidad del Leipzig para detectar talento antes que la mayoría de sus competidores, potenciar su desarrollo y multiplicar su valor en el mercado de fichajes, hasta hacer de la formación y revalorización de jóvenes talentos una de sus grandes señas de identidad.

Marc Guiu ficha por el Leipzig / RB Leipzig

Un contexto que convierte al conjunto alemán en un destino especialmente atractivo para Guiu, necesitado de minutos y rodaje para continuar con su progresión. Con el '9' a la espalda, el catalán debutó con el Leipzig en la derrota frente al Werder Bremen.

Jugó aproximadamente un cuarto de hora, pero la gran oportunidad le llegaría unos días después, en el estreno en la Champions League ante el Como. Una noche agridulce para el catalán pese a gozar de su primera titularidad con el Leipzig.

Pudo marcar

Los de Cesc se llevaron el partido con un contundente 4-1, en una noche complicada para el equipo y también para él. Aun así, dejó algunos detalles en su primera titularidad y, sobre todo, tuvo una ocasión clara para estrenarse como goleador.

Jugó como referencia ofensiva, con Nusa y Maksimovic en los costados, y dispuso de su gran oportunidad en un remate de cabeza desde la frontal del área pequeña. La ocasión era inmejorable, pero giró demasiado el cuello y el balón no encontró portería.

Más allá de esa acción, tuvo una actuación discreta y fue sustituido alrededor del minuto 60, entrando Assan Ouédraogo en su lugar.

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Marc Guiu ha encontrado un escenario propicio para seguir creciendo. El RB Leipzig ha demostrado en los últimos años ser un club que apuesta por el talento joven y potencia su desarrollo, como evidencian los casos de Diomande, Dani Olmo, Gvardiol o Xavi Simons. Ahora le toca a él aprovechar la oportunidad y demostrar que está preparado para dar el siguiente paso. Esto acaba de empezar.