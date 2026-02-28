Sydney Sweeney aparece en el campo del Sporting de Portugal y sorprende con su calidad con el balón: "Es mejor que Garnacho"

Semana intensa para el Sporting de Portugal, que después de clasificarse para los octavos de final de la Champions entre los ocho mejores de Europa, ha conocido que su rival será el Bodo/Glimt noruego en el sorteo ejecutado ayer.

El mismo día en el que conocía la noticia, este mismo viernes 27 de febrero, el club de Lisboa jugaba en partido de liga en su estadio, el José Alvalade, contra el Estoril, al que terminaron venciendo por 3 a 0 para seguir en la segunda posición.

Luis Suárez, ex del Almería, celebra un gol con el Sporting de Portugal. / EFE

Sin embargo, lo más interesante y destacado del encuentro no fue ninguna de las jugadas que se sucedieron durante los 90 minutos, sino la presencia de una de las actrices más cotizadas en todo Hollywood, ni más ni menos que Sydney Sweeney.

La joven norteamericana saltó al césped después del partido y pudo demostrar que el fútbol se le da bastante mejor de lo que muchos podían pensar antes de ver las imágenes. Sweeney dio unos toques al balón y estuvo jugando con la mascota del Sporting, además de con los actores Leo Woodall y Matthew Goode, también presentes.

A sabiendas de la visita de la joven, el club le preparó un recibimiento a la altura, con fotografías institucionales en el palco y una camiseta con su nombre.

Sorpresa por la calidad de Sydney Sweeney

Las imágenes provocaron los comentarios de muchos usuarios en las redes sociales y despertaron más de una sorpresa entre los que no sabían las cualidades de la actriz. La cuenta de humor y parodia 'Troll Football', por ejemplo, resaltaba que "juega mejor al fútbol que Garnacho", ahora en el Chelsea.

Otros usuarios apuntan a la "influencia de Cristiano Ronaldo", ya que el Sporting fue el primer club del portugués como profesional, aunque el comentario más irónico es el que asegura que "tiene más habilidad técnica que la mayoría de estadounidenses que intentan jugar al fútbol".

El motivo de su estancia en Portugal se encuentra en su próximo proyecto, que comparte con los otros dos actores, donde será protagonista. Se trata de la adaptación cinematográfica de la novela 'The Custom of the Country', de Edith Wharton, en la que una joven de provincias intenta encontrar su lugar entre la alta sociedad norteamericana.