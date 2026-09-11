Demichelis explica su salida del Mallorca: "No me escapé. No me fui gratis"

No tuvo un buen debut en la Champions League el RB Leipzig de Marin Demichelis. El conjunto energético cayó en la primera jornada de la Liga de Campeones de forma contundente ante el Como 1907 (4-1) de Cesc Fàbregas. En Bundesliga, suma una victoria, ante el Borussia Monchengladbach (3-0) y una derrota ante el Werder Bremen (3-1).

Tras el partido en Italia, Demichelis, exentrenador del RCD Mallorca hasta este verano, explicó su salida del conjunto bermellón tras haber renovado su contrato este mismo verano hasta 2028.

"Esta institución apareció al día después de firmar. Dije que era imposible porque había renovado. La institución siguió, insistió, viajó y después, bueno, en el fútbol hay cláusulas", empezó explicando Demichelis. "Obviamente que para el hincha jamás desde lo emocional lo va a entender, lo va a interpretar y entiendo que también es así. Después está el racional que sabe que en el fútbol hay ciertas cosas. Los jugadores tienen muchos sueños. Los entrenadores también. Me formé como jugador y como persona en Alemania. Después también como entrenador porque estuve cuatro años ahí".

"Apareció esta gran institución. En principio dije que no porque no había recién renovado y después entre las instituciones llegaban a acuerdo. Entonces no me escapé, no me fui gratis", continuó. "Había trabajado tres meses y había quedado una gran recompensa".

La marcha de Demichelis no sentó bien en la afición mallorquinista. El técnico argentino tenía que ser el líder de la reconstrucción del equipo en Segunda división en su objetivo de volver a la élite del fútbol español.

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Demichelis llegó al banquillo de Son Moix en febrero, con el equipo debilitado y en una situación crítica, y no pudo hacer nada para remediar el descenso. Después de confirmarse que la temporada siguiente el Mallorca estaría en Segunda, Demichelis afirmó sentirse involucrado con el proyecto, pero pocas semanas después decidió irse a la Bundesliga y hacerse cargo del Leipzig, equipo de Champions, abonando su cláusula de rescisión.