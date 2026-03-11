La proeza que el Bodø/Glimt persigue casi 30 años después

En la fase final de la Champions League más inglesa de la historia, con seis equipos clasificados para octavos de final por primera vez, se ha producido una inesperada y hermosa anomalía. El equipo revelación de la presente edición, el Bodø/Glimt, se coló entre los dieciséis mejores equipos de Europa tras batir al Inter y está a un paso de agrandar aún más su milagro.

El cuadro dirigido por Kjetil Knutsen recibe este miércoles en Bodø al Sporting de Portugal para dar el pistoletazo de salida a una eliminatoria que podría tener un desenlace histórico en caso de que el club del círculo polar ártico pasase de ronda. Y es que hace cerca de 30 años que un equipo noruego no logra clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Campeones, el techo histórico para el fútbol del país escandinavo.

El recuerdo del Rosenborg

Para encontrar el primer y último precedente hay que remontarse a la temporada 1996/1997, en un formato en el que tan solo participaban 16 equipos, 20 menos que con el actual. Por aquel entonces, fue el Rosenborg Ballklub de Nils Arne Eggen, quien logró el hito dejando atrás a uno de los grandes de Europa. En la última jornada de la fase de grupos, el conjunto de la ciudad de Trondheim eliminó al AC Milan tras vencer por 1-2 en San Siro. Ese triunfo le dio acceso a cuartos, donde se toparía con otro equipo del norte de Italia: la Juventus. Los noruegos pudieron empatar en casa, pero cayeron derrotados en Turín por 2-0.

Nils Arne Eggen, entrenador del Rosenborg en la temporada 1996/97 / EFE

Así pues, en caso de eliminar a los ‘leões’, el Bodø/Glimt emularía la gesta y se convertiría en el segundo equipo noruego en alcanzar los cuartos de final de la máxima competición continental, siendo además el que más rondas ha superado. Todo ello con una plantilla valorada en 57 millones de euros y con un presupuesto que ronda los 60 ‘kilos’. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para el Bodo, que se ha mostrado sin complejos en la élite del fútbol europeo, desplegando un juego vertical, ofensivo y atrevido que ha maravillado al viejo continente.

Nuevo matagigantes en Europa

La ‘Horda Amarilla’ se ha convertido en todo un matagigantes en la Liga de Campeones. Aunque el inicio de su andadura en la fase de liga fue bastante irregular, los nórdicos plantaron cara a varios grandes de Europa, consiguiendo empatar con Tottenham y Dortmund y a punto estuvieron de lograrlo ante la Juventus, si no hubiera sido por un gol de Jonathan David en el descuento.

Patrick Berg, capitán del Bodo/Glimt / EFE

No obstante, la confirmación del Bodø/Glimt como la gran sorpresa de la Champions se dio en las últimas dos jornadas. El primer golpe encima de la mesa fue la victoria por 3-1 ante el Manchester City de Guardiola en el Aspmyra Stadion. Entonces, cuando se apuntaba a las gélidas temperaturas de Bodo o al césped artificial del estadio noruego como las razones de la fortaleza del Bodo, vino la machada ante el Atlético. En el Metropolitano, los de Kjetil Knutsen superaron a los colchoneros por 1-2 para lograr in extremis la clasificación a los play-offs.

El próximo obstáculo

Sin Liga noruega en los meses de enero y febrero, el conjunto nórdico tuvo la oportunidad de centrar todos sus esfuerzos en la Champions y preparar a la perfección los exigentes enfrentamientos. Y ahí vino la proeza más inesperada, cuando en el ‘repechaje’ el cuadro noruego venció por partida doble, en casa y en el Giuseppe Meazza, al Inter de Milán.

El sorteo deparó que los noruegos hayan de medir sus fuerzas con el Sporting de Portugal. A priori, parece un reto más sencillo para la ‘horda amarilla’, pero los lisbonenses son uno de los clubes que hizo mejor fase de liga, pues quedó séptimo clasificado y ha marcado en todos los partidos de la temporada. En caso de completar la hazaña histórica de pasar a cuartos, el rival del Bodø presumiblemente sería el Arsenal. Superar a los de Arteta, uno de los equipos más en forma del continente, serían otras palabras, pero ante este Bodø/Glimt, cualquiera se atreve a hablar antes de tiempo.