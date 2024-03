De Zerbi no le cierra la puerta al Barça

Roberto de Zerbi es uno de los entrenadores que figuran en la lista que maneja la dirección deportiva del FC Barcelona para sustituir a Xavi la próxima temporada.

El técnico italiano ha sido cuestionado hoy en rueda de prensa sobre las posibilidades que tiene de fichar por el club azulgrana o por el Liverpool, equipo con el que también se le ha relacionado. No ha cerrado ninguna puerta quien es entrenador del Brighton: "Ahora solo tengo en la cabeza al Brighton. No he decidido nada y tengo contrato aquí. Me gustaría terminar la temporada de la mejor manera con nuestros jugadores jóvenes. Mi atención está en el Brighton, al 100%", ha dicho el italiano.

De Zerbi es un entrenador que gusta mucho en el Barça y cuyo nombre ha sido recomendado al presidente Joan Laporta por el propio Pep Guardiola. El principal inconveniente que tiene su contratación es que tiene contrato con el Brighton hasta el 30 de junio del 2025 y que el club inglés no lo quiere dejar marchar, remitiendo a los interesados en su entrenador a la cláusula de salida que tiene de quince millones de euros.

El Barça no está dispuesto a pagar traspaso por un entrenador y las opciones del italiano de sentarse en el banquillo azulgrana pasan porque sea él quien llegue a un acuerdo de salida con el Brighton.