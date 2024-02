El gran problema de De Zerbi para fichar por el Barça

Roberto De Zerbi es uno de los entrenadores que el Barça tiene encima de la mesa para recomponer su proyecto deportivo. En estos momentos no es el favorito, pero el club sí que está recabando informes y ha preguntado por su situación contractual, un aspecto que podría complicar su llegada al Camp Nou. De Zerbi tiene contrato con el Brighton hasta el 2026 y el club inglés quería ampliarlo hasta el 2027 y con una cláusula de salida que ronda los 15 millones de euros. El club inglés no negociaría porque no tienen intención alguna de prescindir de un entrenador que ha triunfado en la Premier League.

El Brighton se cubrió las espaldas con De Zerbi tras perder a Graham Potter en el pasado cuando fichó por el Chelsea por 20 millones de euros. Así, el club inglés incluyó una cláusula en la que el entrenador italiano no podía irse a mitades de temporada y también fijó un precio por si algún club grande venía a por él. En el Barça no convence mucho la idea de pagar una cantidad de dinero por el nuevo inquilino en el banquillo y preferirían que llegase libre pero los contratos son de obligado cumplimiento.

Los agentes de De Zerbi son los mismos que Araujo y ya saben del interés del Barça por el entrenador aunque todavía no hay una decisión tomada sobre el futuro técnico. El Barça está analizando distintas posibilidades y Joan Laporta preferiría un entrenador ya con más títulos bajo el brazo y una amplia experiencia internacional. De Zerbi es uno de los candidatos en la lista pero es improbable que el Barça pague el traspaso y se deberían buscar otras fórmulas.