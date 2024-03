El preferido de Guardiola para entrenar al Barça

El futuro del banquillo del primer equipo Barça sigue siendo una de las grandes incógnitas de la próxima temporada. Deco no dio muchas pistas sobre si hay una decisión tomada pero dejó entrever que todavía están en una fase de estudiar posibilidades.

"Hay que empezar con el tema del entrenador cuando la temporada esté más clara. Tenemos cosas que hacer ahora y hay que esperar", dijo en Catalunya Ràdio.

En lo que sí quiso ser rotundo es en la idea de que no tiene intención de cambiar el modelo. "Independientemente del estilo de cada entrenador, el Barça tiene un fútbol parecido a todos los entrenadores del club. El entrenador tiene que respetar la idea del fútbol del Barça, un fútbol de calidad, jugar bien".

Ayer en el programa 'Tot Costa' insistieron con la opción De Zerbi. Y lo hicieron con un detalle que puede ser importante: Laporta le ha preguntado a Guardiola por qué opción le gusta más para el banquillo del Barça y la respuesta de Pep habría sido De Zerbi. El italiano es la gran alternativa a la vía alemana, la que conforman Hansi Flick, Thomas Tuchel y Julian Nagelsmann.

Deco apuntó a que la nacionalidad no importaba aunque si pareció mostrarse más partidario de entrenadores con experiencia en distintos países. "Nunca tuve un entrenador alemán... Tuve a holandeses, portugueses, brasileños... Si un entrenador solo ha entrenado en su país puede no conocer el fútbol de fuera, pero la nacionalidad no es tan importante".