El 'Padrino' avisa al Barça: "Siempre somos los mismos"

"Me gustaron todas: la primera, la segunda... vamos a ver. No sabemos cuál... bueno sí sabemos: la primera y la segunda eran buenas, la tercera, igual no. No lo sé.... vamos a intentar que sea buena también". Ernesto Valverde contestó ayer así a la pregunta de si le gustó la tercera parte de la película 'El Padrino'.

La pregunta llegó tras lograr la clasificación a la final Copa con el Athletic, pero tenía una historia detrás. Los periodistas le recordaron su respuesta ("Salvo El Padrino, las segundas partes no son buenas; es un desafío") cuando empezó su segunda etapa como técnico del Athletic en 2013.

Ahora está inmerso en su tercera etapa. De nuevo con el reto de ganar la Copa: hace 40 años de la última que ganó el Athletic el año 1984 tras ganar al Barça. Desde entonces, siete finales perdidas: 1985, 2009, 2012, 2015 2020 y 2021.

Antes, Valverde recibirá este fin de semana en San Mamés a su Barça en LaLiga con la incógnita de ver cómo afecta la clasificación. La duda es ver si será un impulso o una resaca peligrosa. El técnico explicó ayer la clave de este Athletic y cómo les ha llevado hasta alcanzar la final. "Lo que hay dentro del vestuario nos empuja muchísimo. Siempre somos los mismos y nos apoyamos cuando las cosas van bien o mal. Los jugadores, las personas que trabajan a su alrededor nos animan en todo momento. La clave es todo eso".

Valverde es sinónimo de estabilidad en el Athletic, donde ha logrado la clasificación para la final copera y colocar quinto al equipo en LaLiga. De nuevo con ese ritmo de juego que, sobre todo en San Mamés, se hace insoportable para los rivales. Lo sabe el Barça, que ya fue eliminado de la Copa por los bilbaínos recientemente.

La afición del Barça todavía recuerda la imagen de Valverde saliendo del Camp Nou con una mueca cargada de significado el día que fue despedido con el equipo líder en LaLiga.

La icónica foto de Valverde saliendo de la Ciudad Deportiva con su coche marcaría el final de su etapa en el Barça / Agencias

Una sonrisa irónica en la que parecía saber más cosas que el resto. Valverde sospechaba que venían días difíciles para el club. Había visto cosas y la historia le dio la razón.

El técnico logró exprimir las últimas gotas del Barça de Messi pero sabía que las cosas se estaban pudriendo. Ahora vuelve a sentirse en casa en el banquillo de su Athletic.